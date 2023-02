Courtois pode perder o Mundial de Clubes

Thibaut Courtois enfrenta uma corrida contra o tempo para fazer o avião que levará Real Madrid para Rabat para o Mundial de Clubes na tarde de segunda-feira.

O belga lesionou o músculo abdutor da perna esquerda durante o aquecimento antes o jogo contra o Maiorca e as primeiras varreduras não são otimistas sobre uma recuperação imediata.

Na manhã desta segunda-feira fará exames, mas não há muito otimismo, o mais provável é que fique fora do Mundial de Clubes.

Embora tudo dependa da ressonância magnética, que determinará a extensão exata da lesão, o objetivo principal é a Liverpool confronto no dia 21 de fevereiro.

Faltam 15 dias para o jogo de ida contra Liverpoolperíodo que não seria muito longo se o guarda-redes tivesse sofrido uma pequena rotura.

Os dedos estão cruzados em Real Madridespecialmente Carlos Ancelottique viu sua espinha dorsal do time perder em três dias: Courtois, Militão e Benzema.

Courtois, que estava mais uma vez em modo salvador, sofre sua segunda lesão na temporada. O primeiro, um ciático, o deixou fora de ação por seis jogos: quatro na LaLiga e dois na Liga dos Campeões. Agora, tudo indica que ele ficará afastado por no mínimo três partidas, uma em Mallorca mais as duas do Mundial de Clubes, que o Real Madrid estreia na quarta-feira contra o Al Ahly, no Egito.