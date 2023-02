Courtois sofre lesão no adutor no último minuto e desiste do jogo contra o Mallorca

Taqui estava outro revés de lesão para Real Madrid no domingo, como Thibaut Courtois sofreu uma lesão no adutor durante o aquecimento antes da Real Mallorca x Real Madrid.

O goleiro conversou com os médicos do clube e foi decidido que não poderia jogar, com Andriy Lunin começando em vez disso na ilha.

Ucraniano teve treino mais intenso com treinador Luis Llopis pouco antes do pontapé inicial, para garantir que ele estava pronto para a ação.

Mais lesões para o Real Madrid

Os problemas físicos do belga contribuem para Real Madridproblemas de lesão de, antes da Copa do Mundo de Clubes que começa no meio da semana.

Já estão com saudades dos feridos Lucas Vázquez, Eder Militão, Ferland Mendy, Karim Benzema e Eden Hazard.

Isso significava que eles tinham apenas seis substitutos externos para o jogo fora de casa em Maiorca no domingo, e agora também sem o goleiro titular.