COVID-19 provavelmente começou como resultado de vazamento de laboratório na China, segundo novo relatório

Aqueles que especularam que o COVID-19 pode ter surgido de um laboratório na China – o que significa que foi criado por cientistas e escapou acidentalmente – parecem estar certos o tempo todo.

Por Jornal de Wall Street — que afirma ter analisado um relatório interno do Departamento de Energia dos EUA. que aparentemente foi compartilhado com a Casa Branca e o Congresso recentemente – a teoria do vazamento de laboratório parece verdadeira, pelo menos com base em suas próprias investigações e descobertas.

O Departamento de Energia concluiu que a pandemia de Covid provavelmente surgiu de um vazamento de laboratório, de acordo com um relatório de inteligência classificado https://t.co/mO9cnU6Egc — The Wall Street Journal (@WSJ) 26 de fevereiro de 2023

@WSJ

O relatório de inteligência confidencial do DoE conclui que o COVID provavelmente se tornou público por meio de um “acidente” em um laboratório na China – não está claro qual deles, ou sob quais circunstâncias exatas – e que eles chegaram a essa nova determinação com novas informações. . No entanto, o relatório também observa que sua confiança é “baixa” em termos de certeza absoluta aqui.

Aqui está a coisa … o FBI chegou a uma avaliação semelhante em 21 sobre a origem do vírus – por meio de sua própria investigação – mas nem todas as agências governamentais concordam. Na verdade, existem outras 4 agências (não identificadas), bem como um painel de inteligência nacional, que ainda acham que pode ter surgido por transmissão natural… mas sua confiança nisso também é “baixa”, de acordo com o WSJ. Em outras palavras, ninguém realmente sabe – mas todos têm um bom palpite.

Portanto, embora este relatório de energia esteja longe de ser uma palavra definitiva sobre como surgiu o COVID – ele abre a porta para o debate … que foi amplamente considerado conspiratório 2 a 3 anos atrás, quando pessoas comuns sugeriam que poderia ter sido algo feito pelo homem/propagado pelo homem.

Na verdade, alguns alegaram que estavam sendo totalmente censurados nas mídias sociais por espalhar esse tipo de teoria… até sugerir o vazamento do laboratório.