Cowboys CB Trevon Diggs atingido por processo de 250 mil por aluguel não pago

One das estrelas do Dallas Cowboys é cornerback Trevon Diggsque ganha quase dois milhões de dólares por temporada, mas aparentemente não consegue pagar a renda de um espaço onde estava alojado, o que levou o dono do mesmo a processá-lo por pouco mais de 250 mil dólares.

No final de dezembro passado, Mary Yadegar entrou com uma ação no condado de Denton contra Diggs, alegando que Diggs assinou um contrato de aluguel de um ano para uma casa em Frisco, mas pagou apenas o aluguel do primeiro mês e não pagou nada desde então.

Além do mais, desde julho do ano passado, Diggs se mudou daquele lugar e não cumpriu o contrato de aluguel que assinou. Yadegar alugou para ele por $ 5.500 por mês e recebeu apenas um pagamento.

A ação alega danos materiais

O proprietário está processando $ 33.500 em aluguel não pago e taxas atrasadas; $ 45 por mês para manutenção do quintal, $ 3.400 para reparos de danos e $ 531,15 para limpeza de carpetes.

Diggs ganhou $ 1,72 milhão na última temporada e, na próxima temporada, seu salário aumentará para $ 4,843 milhões.

O advogado de Diggs, Scott Becker, negou as alegações de Yadegar e exigiu provas. Ele disse que alguns conhecidos pareciam ter se aproveitado do Diggs:

“Ele pensou que este assunto estava completamente resolvido”, disse Becker. “Portanto, essa situação surgir do nada foi um choque para ele.”

Becker disse que Diggs está trabalhando para resolver o problema e não está tentando ser difícil.

“Nós certamente nos sentimos mal por ela, se for o caso de danos à propriedade”, disse ele. “Minha cliente não causou esse dano, e esperamos poder resolver isso com ela… Você se torna um alvo para as coisas, e isso pode estar acontecendo aqui.”

Diggs, duas vezes Pro Bowler, está saindo de sua terceira temporada na NFL com os Cowboys.