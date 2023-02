Cowboys LB Micah Parsons revela fetiche, chama o maior falador de lixo da NFL

Dallas Cowboys Zagueiro Micah Parsons foi um dos indicados a Jogador Defensivo do Ano, e embora tenha perdido o prêmio para São Francisco 49ers estrela Nick Bosa, para a vida de Parsons continua. E fiel à sua forma, ele gosta de falar mais, seja nas redes sociais ou onde quer que apareça.

Agora, ele apareceu em Todas as coisas cobertas pela CBS Sports com Bryant McFadden e Patrick Petersononde ele revelou algumas coisas que estão agitando as redes sociais: o fetiche que ele tem e quem ele diz ser o jogador mais falante da NFL.

No final do show, McFadden perguntou a ele se havia algo sobre ele, pessoalmente, que a maioria das pessoas não soubesse. A resposta do nº 11 dos Cowboys foi inesperada: “Tenho fetiche por pés”, disse Parsons.

“Você gosta de dedos dos pés?” perguntou McFadden. “Sim”, respondeu o Pro Bowler dos Cowboys.

Diz quem é o jogador que mais fala mal da NFL

Parsons conversou sobre outras coisas, inclusive revelando que cam newton era seu jogador favorito enquanto crescia, mas quando questionado sobre quem ele considerava o jogador da NFL que mais falava mal em campo, ele respondeu:

“Leonard Fournette… ele fala muito lixo, demais”, disse ele.

Fournette é o running back do Tampa Bay Buccaneers e, há alguns anos, foi coroado jogando ao lado de Tom Brady.

Ele geralmente é conhecido por ser uma pessoa bastante quieta em campo, então é surpreendente que Parsons o classifique como um dos jogadores mais falantes em campo.