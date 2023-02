Cowboys RB Zeke Elliott “tem muito pouco nas pernas”, de acordo com olheiros da NFL

Ccom o surgimento de Tony Pollard como o explosivo e confiável running back no Dallas Cowboys ataque, ex-líder da NFL Ezequiel Elliot vive momentos de incerteza em relação ao seu futuro não só dentro da organização Cowboys, mas também dentro da liga.

Há poucos dias, circularam fortes rumores de que Elliott teria que aceitar uma forte redução de salário ou seria cortado do time, aos quais se soma o relato de vários olheiros anônimos da NFL que, segundo o MailOnlineafirmam que o número 21 dos Cowboys “sobra muito pouco nas pernas”.

Seus dias em Dallas podem estar contados

Elliott não conseguiu retornar ao nível que o tornou o melhor running back da NFL por alguns anos, então o consenso entre os olheiros especialistas da liga é que seu melhor momento já passou.

Até 2023, Zeke terá um salário de $ 10,9 milhões, mas com um teto salarial de $ 16,7 milhões. Analista Bob Sturm de o atlético citou vários analistas e olheiros com o “consenso” de que Elliott já passou do seu auge.

“Ele tem muito pouco nas pernas e a notícia já foi divulgada”, disse Stern. “Acho que ele tem uma opção de trabalho acima do mínimo da liga e está aqui em Dallas. Posso estar errado, mas se estiver, é um valor muito baixo. Talvez um ano por $ 2 milhões ou $ 2,5 milhões”, afirmou.

Zeke está sob contrato com os Cowboys até 2026, embora Dallas tenha a opção de rescindir o contrato no final da temporada de 2023, com zero dinheiro garantido restante no contrato inicial de US$ 90 milhões de seis anos.

Elliot, de 27 anos, assinou o contrato em 2019, mas desde então seus números foram de 979 jardas (2020), 1.002 jardas (2021) e 876 jardas (2022).

Para Dallas, é um problema porque na temporada de 2023 Elliott será o running back mais bem pago da NFL, à frente de Derrick Henry, do Tennessee (16,3 milhões), de New Orleans. Alvin Kamara (16 milhões) e Cleveland Nick Chubb (14,8 milhões).

Mas com seus números tão baixos, a probabilidade dele sair do time é muito alta.