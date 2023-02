Criadores de South Park respondem às ameaças de processo do príncipe Harry e Meghan Markle

Príncipe Harry e Meghan Markle estão analisando um possível processo contra os criadores de South Park, Trey Parker e Matt Stone. O que o casal real não considera é que esse possível processo não é seu primeiro rodeio. Na verdade, Parque Sul tornou-se famoso não apenas por sua comédia selvagem e sátira, mas também por quantas celebridades já os processaram. Talvez o processo mais famoso que receberam foi de ninguém menos que Tom Cruiseaconteceu em 2005 e o episódio se chamava ‘Preso no armário e saindo do armário’.

Neste episódio, o Parque Sul criadores fizeram uma versão satírica de A infame Oprah de Tom Cruise entrevista onde ele parece tonto sobre namorar Katie Holmes. Ele acabou tendo uma filha com a atriz, mas o pessoal da Parque Sul aproveitou a estranha reação de Cruise e questionou sua sexualidade. A lenda de Hollywood não gostou e processou os criadores do programa. Eles também zombaram de seu envolvimento com Cientologia ao falar com Doug Herzog e Jen Chaney em seu podcast.

Isso é o que eles disseram sobre o Tom Cruise ação judicial: “Todo mundo sabia que Scientology era tão litigioso. hollywood estavam com medo de Scientology na época porque eles simplesmente iriam processar você. Acho que isso nos motivou. O Tom Cruise episódio foi realmente sobre ser processado. Quero dizer, cutucar pessoas abertamente litigiosas e ver onde está o limite e o que você pode dizer. Eles arranjaram uma briga conosco e nós simplesmente aceitamos. Esse episódio é o que é – eles intimidaram Hollywood e assustaram as pessoas [fearing] dizendo a palavra ‘Cientologia.'”

Eles não têm medo de Meghan e Harry

Meghan Markle e Príncipe Harry não entenda que enfrentar esses dois veteranos experientes pode não funcionar da maneira que eles pretendiam. Quando perguntados sobre um processo potencial deles, eles descartaram completamente, dizendo: “Há tantos [moments] nem nos lembramos. Estava tudo vindo da direita, éramos considerados contracultura. O Liga Católica estão sempre do nosso lado – meio que sempre veio desse lado.”