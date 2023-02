Cristiano Ronaldo: A mansão de vários milhões de euros que ele está vendendo depois de deixar o Manchester United

Cristiano Ronaldo colocou à venda sua luxuosa mansão em Manchester agora que está instalado na Arábia Saudita com seu novo time, Al Nasser FC.

Mudou-se com toda a família (companheira Georgina e filhos) para o Oriente Médio, tudo indica que sua estada não será curta e que não tem planos de retornar ao Reino Unido em breve, de acordo com o The Sun.

Pelo menos é assim que parece depois que ele colocou sua luxuosa mansão em Cheshire à venda. É uma casa na qual ele mora há bastante tempo e na qual residia com sua família.

Uma mansão que vale mais de 6 milhões de euros

Segundo explica o ‘The Sun’, o preço de venda rondaria os 5,5 milhões de libras – para uma casa que tem sete quartos e seis casas de banho.

Além disso, há uma sala de fitness equipada com alta tecnologia, piscina, quadra de paddle e jacuzzi. Ele também instalou uma sala de cinema.

A isto junta-se uma garagem de grandes dimensões que pode acomodar até quatro carros, dependendo do tamanho, várias salas de recepção e uma adega. Jackson-Stops, o agente imobiliário responsável pela venda, descreveu-o como “uma obra-prima de design moderno: uma residência principal ultraelegante com uma magnífica suíte de entretenimento, uma área para hóspedes de dois quartos e uma quadra de paddle”.