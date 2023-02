Cristiano Ronaldo arrasa na Arábia Saudita com quatro gols

Cristiano Ronaldo começa a deixar sua marca na Arábia Saudita. O atacante português tem despertado entusiasmo com sua chegada ao futebol asiático, embora seu desempenho nas duas primeiras partidas oficiais não tenha sido o que Al Nasser fãs esperavam.

Ele não conseguiu marcar em sua estreia na liga contra Al-Ettifaq e na Supercopa da Arábia Saudita contra Al-Ittihad, mas a terceira vez foi o charme. Ronaldo abriu a conta com um pênalti contra Al-Fateh e uma vez que ele abriu o placar, parece que ele estará quebrando todos os tipos de recordes sauditas de pontuação.

Em confronto fora de casa com Al Wehda, Ronaldo marcou os quatro golos na vitória por 4-0.

Dois bons passes dos companheiros Ghareeb e Al Najei deixaram o português frente a frente com o goleiro e o ex-atacante do Real Madrid não estava de bom humor. Ele fez dois gols antes do intervalo, a torcida estava pegando fogo e ainda faltavam mais dois para o segundo tempo.

Foi o 61º jogo de Ronaldo com três ou mais golos

O primeiro foi marcado com o pé esquerdo, o segundo, com o pé direito, passando a bola por baixo das pernas do goleiro; a terceira veio de pênalti e a quarta foi fruto de um erro do goleiro.

Seu recorde na Arábia Saudita agora é de três jogos no campeonato e cinco gols. A apenas oito gols do atual artilheiro do campeonato saudita.

Ronaldo já marcou três ou mais gols em 61 jogos ao longo de sua ilustre carreira.

Com a vitória, Al-Nasr permanecer no topo da liga com um jogo a menos e pontos iguais Al Shabab.