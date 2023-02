Cristiano Ronaldo mora em suíte Four Seasons de 300 mil por mês na Arábia Saudita

Cgalinha você é Cristiano Ronaldosua fortuna está avaliada em mais de 500 milhões de dólares e você ganha, só por jogar, 75 milhões por ano, pode se dar ao luxo de morar em uma suíte superluxuosa em uma das torres mais altas daquele país.

Isso e onde CR7 vive, talvez na suíte mais luxuosa do Four Seasons Hotel na Kingdom Tower de Riade. jornal britânico MailOnline deu a notícia de que Cristiano mora lá depois de algumas fotos em que foi visto entrando no local no domingo.

E não apenas ele. Cristiano ocupa apenas uma das 17 suítes compartilhadas por sua equipe, incluindo seguranças, familiares, amigos e muito mais.

Uma suíte localizada entre os andares 48 e 50 do Four Seasons

O melhor de tudo é que Cristiano basicamente não custa nada alugar aquela suíte, já que aparentemente todas as despesas são custeadas pelo time que o contratou no final de 2022, Al-Nasr.

A suite onde está alojado o ex-jogador do Real Madrid chama-se Kingdom Suite e tem quase 4.000 metros quadrados, com vista para a cidade, obras de arte modernas, um amplo camarim e uma sala de jantar com copa.

Além disso, as instalações incluem serviço de quarto 24 horas, aulas de ginástica, academia, carro para morar, piscina externa, spa e quadra de tênis, além de vários restaurantes e salas de reuniões em todo o edifício.

E enquanto ele pode comer onde quiser, CR7 tem um chef particular durante sua estadia no hotel.

Os funcionários do hotel, de acordo com o MailOnline, foram solicitados a não solicitar selfies com ele, mas Cristiano tem sido amigável com os hóspedes e seus filhos e agradeceu aos funcionários do hotel ao entrar e sair.

Em 30 de dezembro de 2022, Ronaldo ingressou no clube Al Nassr a partir de 1º de janeiro de 2023, assinando contrato até 2025.