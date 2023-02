Cristiano Ronaldo põe à venda sua luxuosa mansão em Manchester: veja por dentro!

Cristiano Ronaldo colocou sua mansão de luxo à venda após sua mudança para a Arábia Saudita em dezembro. Localizado no bairro nobre de Alderley Edge, o The Sun relata que o suposto preço pedido pela casa é de 5,5 milhões de libras (pouco mais de 6,5 milhões de dólares).

O agente imobiliário Jackson-Stops (responsável pela venda da propriedade) descreve a magnífica casa como uma “obra-prima do design moderno”.

É uma residência com pousada, piscina coberta, academia de última geração, quadras de paddle e tênis, área de água e relaxamento e uma enorme sala de cinema.

Saída tempestuosa de Manchester

ronaldo esquerda Manchester United em circunstâncias amargas com seu retorno ao clube marcado por uma série de problemas. Enquanto ronaldo queria sair no verão, mas não foi possível chegar a um acordo com vários clubes se recusando a suas exigências salariais.

Porém, após a Copa do Mundo, o craque português assinou contrato Al Nasserequipa do campeonato da Arábia Saudita, por duas temporadas e um salário a rondar os 200 milhões de euros por temporada.