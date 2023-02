Cristiano Ronaldo: uma praga bíblica invadiu as arquibancadas durante o jogo do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo fez seu primeiro grande jogo em Arábia Saudita na quinta-feira com Al-Nassr: ele marcou quatro gols e foi eleito o Jogador Mais Valioso contra o Al-Wehda. No entanto, enquanto ‘The Commander’ comandava o show em campo, algo muito estranho aconteceu nas arquibancadas, talvez um estranho presságio?

Nas arquibancadas, a transmissão televisiva captou algo estranho: imagens mostrando centenas de gafanhotos nos assentos e nas roupas das arquibancadas do Estádio Rei Abdul Aziz na 17ª rodada da Liga Profissional Saudita.

as imagens nas redes sociais provocaram reações de todos os tipos: “O GOAT influencia até os insetos, é demais”, escreveu um usuário no Twitter.

Outros torcedores ficaram revoltados com a presença de um enxame de gafanhotos que os impediu de assistir ao jogo. Felizmente, os insetos foram retirados do jogo no intervalo.

O CR7 tem influência nos insetos?

Não é a primeira vez que algo semelhante acontece durante uma partida envolvendo o craque português: antes da final da Euro 2016 entre França e Portugal, um enxame de mariposas invadiu o Stade de France e uma delas até pousou na testa de Cristiano enquanto ele estava a ser tratado no relvado, devido a uma lesão que acabou por obrigá-lo a abandonar o jogo.

Porém, a presença desses insetos não se devia a algum tipo de presságio sinistro, como as 12 pragas citadas na Bíblia, a explicação da equipe foi bem mais simples: os gafanhotos são uma espécie que migra em busca de grama fresca e acaba encontrando o espaço ideal nas arquibancadas do estádio.

De fato, antes da Copa do Mundo Rússia 2018, os gafanhotos eram motivo de preocupação para o comitê organizador, pois antes da abertura, milhares de hectares de território russo atraíam grande número de gafanhotos, no verão.

“Nossos campos de futebol são verdes. E os gafanhotos adoram grama verde. Este ano pode haver um escândalo”, explicou Peter Chekmarev, chefe do departamento de proteção de cultivos do Ministério da Agricultura, antes da Copa.

A primeira grande atuação de Cristiano em 2023

Após a partida, Cristiano agradeceu ao clube e aos torcedores pelo apoio e disse estar feliz por ter marcado: “Ótima sensação de ter marcado 4 gols e chegado ao meu 500º gol no campeonato em uma vitória muito sólida da equipe!” ele escreveu em sua conta no Twitter.