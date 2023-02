Cuecas de ‘Breaking Bad’ de Walter White vão a leilão

Se você está procurando adicionar algo único à sua coleção “Breaking Bad”, esses vestidos apertados podem estar no seu beco … porque eles estão chegando ao leilão junto com um monte de outras peças doces de recordações.

A Propstore, uma das maiores especialistas em leilões de memorabilia de entretenimento de cinema e TV, está leiloando as icônicas roupas de baixo… Bryan Cranston .

Espera-se que a cueca toda branca alcance cerca de US $ 5 mil … mas não é a única peça reconhecível na mistura.

O evento está cheio de itens caros – como um par de páginas de diário feitas em produção de “Indiana Jones e a Última Cruzada”, mostrando um mapa que levou Indy ao Santo Graal. A meta para isso é de cerca de US $ 6 mil.

Também no quarteirão estão alguns vestidos fabulosos de “Dancing with the Stars” … um usado por Adicionar Baú e outro por Pamela Anderson.