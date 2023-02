Para construir um currículo profissional de forma objetiva e assertiva, o candidato deve ter clareza sobre quais são os principais pontos de sua trajetória e o que deseja dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual.

Currículo: confira os principais pontos para a elaboração do seu perfil profissional

O currículo do candidato funciona como uma espécie de vitrine profissional, visto que direciona os principais pontos de sua trajetória. Sendo assim, seja sucinto, resolutivo e evite informações desnecessárias para que o seu currículo seja explorado de modo orgânico durante uma entrevista de emprego.

Dados pessoais

Informe dados pessoais de maneira objetiva, evitando informações excessivas, como números de documentos, por exemplo. Além disso, tenha cuidado para que o seu e-mail não contenha palavras pejorativas.

Objetivo

O seu objetivo deve contemplar o seu cargo e nível hierárquico na sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de loja; analista de faturamento; assistente de vendas; gerente de projetos etc.

Experiência profissional

As informações sobre a sua experiência profissional requerem organização e objetividade. Informe os principais pontos de sua carreira em ordem cronológica inversa. Lembre-se que o seu currículo será explorado posteriormente, portanto, ele não deve ser extenso para que não seja descartado. Além disso, é fundamental que descreva de forma resumida resultados obtidos e crescimento de carreira, por exemplo. Não deixe de informar o nome da empresa e o período trabalhado.

Trajetória acadêmica

A sua escolaridade deve ser inserida em cronologia inversa, informando cursos em andamento e cursos concluídos. É importante que atualize cursos trancados e não deixe de informar a previsão de término do curso atual, se for o seu caso. Obviamente, o candidato deve informar o nome da instituição de ensino, o nome do curso e o período estudado.

Atualize o seu perfil no LinkedIn

O candidato deve atualizar o LinkedIn, considerando a viabilidade da ferramenta dentro da dinâmica do mercado atual. Pois o LinkedIn é uma ferramenta que permite conexões com diversas empresas diferentes e pode ser fundamental para o crescimento de sua carreira. Além disso, um currículo atrativo pode ser encontrado por profissionais que buscam talentos. Sendo assim, não deixe de atualizar o seu perfil na plataforma online.

Adapte os pontos citados

Portanto, faça as devidas adequações dos apontamentos citados e destaque o seu currículo assertivamente, considerando a viabilidade de direcioná-lo dentro do mercado atual. Dessa forma, poderá encontrar uma vaga de emprego que seja correlata aos seus interesses e valores profissionais.