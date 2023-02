O currículo do candidato é um documento que deve ser considerado como uma vitrine de sua trajetória profissional, através de um processo positivo no mercado de trabalho atual.

Currículo: destaque o seu perfil através da objetividade e da coerência nas informações

Para que o candidato destaque o seu perfil no mercado de trabalho, o seu currículo precisa ser objetivo e organizado. Uma vez que é importante ressaltar que o profissional de recrutamento e seleção avalia o currículo do candidato em pouco tempo.

Preze pela ordem cronológica inversa dos fatos

Portanto, o seu documento profissional precisa ganhar destaque através da objetividade e da clareza nas informações. Para construir um currículo profissional que destaque suas particularidades, é importante que ele seja elaborado de maneira objetiva e assertiva através da cronologia inversa dos fatos, bem como da organização visual.

Dados pessoais e objetivo

Considere destacar seus dados pessoais de maneira objetiva, evitando excessos, como números de documentos, por exemplo. Além disso, o objetivo do candidato também precisa de destaque.

Sendo assim, informe o cargo pretendido e a sua área de atuação, respeitando a hierarquia. Por exemplo: analista de faturamento; assistente de vendas; auxiliar de produção; gerente de relacionamento com o cliente etc.

Experiência profissional

Para descrever as informações sobre a sua carreira profissional, é importante realizar pequenos apontamentos destacáveis, como resultados específicos, planejamento de carreira, crescimento na empresa, entre outros aspectos. Informe o nome das empresas e o período de sua atuação em cada uma delas.

Trajetória acadêmica

A sua escolaridade requer a mesma objetividade, considerando cursos em andamento e cursos concluídos. Sendo assim, destaque o nome da instituição de ensino, o curso realizado e o período estudado. Da mesma forma, destaque a previsão de término de um curso em andamento, além de destacar se estuda de maneira online ou presencial.

Atualize o seu perfil no LinkedIn e crie conexões relevantes

O currículo do candidato precisa de um destaque além do básico no mercado de trabalho atual, por isso, atualizar o seu perfil também no LinkedIn é viável dentro dessa dinâmica.

Direcione o seu perfil na dinâmica do mercado na era digital

O LinkedIn é uma ferramenta muito utilizada por empresas que buscam talentos, bem como, é uma oportunidade para que o candidato crie conexões com empresas de seu real interesse.

Portanto, aproveite essa oportunidade de forma positiva e destaque o seu perfil no mercado dentro da era digital, considerando a objetividade e a coerência das informações.