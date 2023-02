Para elaborar um currículo profissional objetivo, o candidato deve ser assertivo e priorizar as informações atuais.

Currículo: dicas para a organização das informações

O currículo do candidato funciona como uma espécie de vitrine de sua trajetória, por isso, o direcionamento do seu perfil precisa ganhar destaque através da assertividade e da objetividade durante a construção das informações.

É importante que o candidato considere que o profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para analisar o seu currículo. Portanto, essa elaboração deve ocorrer de maneira objetiva e organizada dentro da dinâmica do mercado de trabalho.

Dados pessoais

Suas informações pessoais devem prezar pela objetividade, sendo assim, evite informações excessivas, como o número de documentos, por exemplo.

Objetivo

O candidato deve destacar o seu objetivo, considerando o cargo e a hierarquia na sua área de atuação. Por exemplo: gerente de loja; analista de faturamento; assistente de atendimento ao cliente; auxiliar de logística etc.

Experiência profissional

Ao destacar informações sobre sua carreira profissional, evite informar situações concretas. Sendo assim, faça pequenos apontamentos sobre os principais pontos de sua trajetória, considerando crescimento de carreira e resultados obtidos por meio de projetos específicos, por exemplo. Além disso, é importante que o candidato não deixe de informar o nome das empresas nas quais atuou e o período de sua respectiva atuação.

Carreira acadêmica

Informe sua escolaridade considerando cursos concluídos e cursos em andamento. Além disso, é importante que não deixe de atualizar o status de cursos trancados. Destaque o nome da instituição de ensino, o nome do curso e o período estudado, ou a previsão do término, se for o caso.

Atualize seus dados no LinkedIn

É muito importante que o candidato atualize o seu perfil também no LinkedIn, já que a plataforma muito utilizada dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual e pode ser viável para uma análise assertiva por parte da empresa, bem como, o LinkedIn também permite que o candidato crie conexões de seu interesse, ampliando a visibilidade positiva do seu perfil.

Destaque o seu perfil através da objetividade

Sendo assim, considere que o seu currículo não precisa prezar pela cronologia inversa dos fatos, através dos dados atuais, bem como deve ser organizado visualmente e sucinto no que tange aos destaques, de modo que seja explorado organicamente durante uma entrevista de emprego.

Portanto, é importante que faça as devidas adequações dos pontos citados e construa um currículo dinâmico de forma assertiva para alcançar seus objetivos de carreira em longo prazo.