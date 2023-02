É muito importante que o seu currículo profissional funcione como uma espécie de vitrine de seus pontos fortes dentro do mercado de trabalho. Sendo assim, elabore um currículo que considere suas particularidades de maneira assertiva e objetiva, destacando os seus pontos fortes.

Currículo: dicas para elevar a visibilidade do seu perfil no mercado de trabalho atual

Para que o seu currículo seja atrativo, ele deve ser objetivo e organizado. Uma vez que é válido destacar que o profissional de recrutamento e seleção analisa o seu perfil em pouco tempo hábil, por isso, a organização é um valor dentro dessa dinâmica.

Informações pessoais

Os seus dados pessoais devem priorizar informações importantes, portanto, evite excessos, como número de documentos ou muitos telefones para contato. O seu endereço de e-mail deve ser relevante dentro da dinâmica da análise do seu perfil. Portanto, não informe um endereço de e-mail que contenha palavras pejorativas ou diminutivas, por exemplo.

Objetivo

É muito importante que seja objetivo de maneira concreta. Sendo assim, informe o cargo pretendido dentro da sua área de atuação, sem deixar de destacar a hierarquia atual. Por exemplo: gerente de loja; assistente de vendas; auxiliar de logística; analista de dados etc.

Experiência profissional

A descrição referente a sua carreira profissional precisa de objetividade. Esse é um ponto muito importante para que o seu currículo não seja descartado, sem que seja lido em sua totalidade, já que um currículo profissional confuso, não recebe a devida atenção.

Resuma as atividades exercidas

Portanto, faça pequenos apontamentos sobre as atividades exercidas e resultados obtidos em seus empregos anteriores. Além disso, pode ser viável informar o crescimento de carreira e outros pontos importantes para a análise do seu perfil. Não deixe de informar o nome das empresas nas quais trabalhou e o período de sua atuação.

Escolaridade

A mesma objetividade deve ser considerada na descrição de sua trajetória acadêmica. É importante informar cursos concluídos e cursos em andamento, atualizando o status de cursos trancados.

Atualize o seu perfil no LinkedIn

Além disso, é válido ressaltar a importância de destacar o seu currículo profissional no mercado através do LinkedIn. Já que a plataforma é muito utilizada no processo de recrutamento e seleção de muitas empresas e pode ser de grande valia para elevar positivamente a visibilidade do seu perfil.

Dessa forma, é importante conceituar o seu currículo como um documento que requer objetividade, clareza nas informações e organização em diversos aspectos, inclusive na visualização do seu perfil.