O seu currículo profissional deve considerar alguns fatores para que seja assertivo, como a organização, a objetividade e a coerência das informações.

Currículo: dicas para manter a organização e a objetividade durante a elaboração do seu perfil

O profissional de recrutamento e seleção analisa o currículo do candidato em pouco tempo. Por isso, é fundamental que construa um currículo objetivo e assertivo dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual.

Para que o seu currículo seja um diferencial dentro do processo de triagem, ele precisa ser organizado visualmente para que seja analisado em sua totalidade.

Informações pessoais

Considere destacar os seus dados pessoais, evitando excessos. Sendo assim, não informe muitos telefones para contato ou números de documentos, por exemplo.

Objetivo

Informe o objetivo de forma concreta. Considere destacar o seu cargo pretendido dentro da sua área de atuação, respeitando a hierarquia. Por exemplo: auxiliar de loja; assistente de vendas; analista de faturamento; gerente de qualidade etc.

Experiência profissional

As informações sobre sua experiência profissional precisam de destaque e objetividade. É importante ressaltar que o seu currículo deve considerar a cronologia inversa das situações, ou seja, priorize informações atuais.

Faça pequenos apontamentos no que tange às suas atividades exercidas e destaque de forma objetiva situações específicas, como resultado de projetos e crescimento de carreira, por exemplo. Não deixa de informar o nome da organização na qual trabalhou e o período de sua atuação.

Escolaridade

A mesma lógica deve ser inserida no campo referente a sua carreira acadêmica. Assim sendo, destaque cursos concluídos, cursos em andamento e atualize o status de cursos trancados. Informe o nome da instituição de ensino e o período estudado, ou a previsão de término do curso.

Destaque o seu perfil na plataforma do LinkedIn

É válido ressaltar que o candidato deve atualizar o seu perfil no LinkedIn, já que o LinkedIn é uma plataforma de amplo alcance dentro da dinâmica do mercado de trabalho. Mantenha o seu currículo atualizado e eleve a sua chance de ser encontrado por um profissional que busca por talentos na internet, bem como, opte por direcionar o seu currículo, criando conexões de acordo com o seu interesse.

A vitrine de sua carreira

Portanto, faça as devidas adequações dos apontamentos citados e considere o seu currículo como uma espécie de vitrine de sua trajetória. Uma vez que o currículo deve destacar suas competências e habilidades de maneira organizada, para que seja relevante dentro do processo de recrutamento.