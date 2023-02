O currículo do candidato deve ser descrito de maneira objetiva e sucinta, considerando o mercado de trabalho e a objetividade do profissional que busca uma recolocação.

Currículo: o conceito da sua carreira profissional

Para construir um currículo profissional que seja objetivo dentro do mercado atual, o candidato deve prezar pela organização e pela objetividade em todos os campos do documento profissional.

Organize as informações durante a elaboração do seu currículo

Sendo assim, elabore um currículo organizado no que tange às informações, considerando a necessidade de inseri-las em ordem cronológica inversa, bem como, organize o seu currículo no que tange a visualização, o que é muito importante. Pois, um currículo poluído tende a ser descartado. Além disso, suas informações devem ser objetivas.

Dados pessoais

Seus dados pessoais precisam conter informações necessárias. Por isso, evite informações excessivas, como o número de documentos, por exemplo. Além disso, é importante que não informe muitos telefones para contato, ao passo que é importante que esteja disponível em todos os contatos inseridos no currículo.

Objetivo

O objetivo informado no currículo pode ser concreto. Sendo assim, pode ser viável destacar o seu cargo pretendido dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia. Por exemplo: auxiliar de vendas; assistente de marketing digital; analista de atendimento ao cliente; gerente de faturamento etc.

Experiência profissional

É muito importante que considere as suas informações profissionais em ordem cronológica inversa, destacando os principais pontos de suas experiências anteriores. Por isso, faça resumos sobre seus resultados alcançados e sobre suas competências e habilidades. É importante que não se esqueça de destacar o nome da organização e o período trabalhado.

Escolaridade

A sua escolaridade requer a mesma objetividade das demais informações. Sendo assim, informe cursos concluídos e cursos em andamento, considerando a atualização de cursos trancados. É relevante informar o nome das instituições de ensino, a nomenclatura dos respectivos cursos e o período estudado, ou a previsão de término, se for o caso.

Mantenha o seu LinkedIn atualizado

Além dos pontos citados, atualize o seu perfil no LinkedIn para que o seu documento profissional seja visualizado de maneira assertiva dentro da dinâmica do mercado, considerando que muitas empresas utilizam o LinkedIn no processo de recrutamento e seleção.

Adapte os pontos citados e destaque o seu potencial

Portanto, é relevante que faça as devidas adaptações e entenda o conceito de um currículo sucinto, objetivo e organizado, para que não fique aquém do seu potencial dentro da dinâmica do mercado de trabalho.