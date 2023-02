O currículo do candidato pode ser construído de maneira objetiva e assertiva, para isso, é necessário ter clareza sobre qual é o seu objetivo no mercado e sobre qual é a melhor maneira de organizar as informações.

Currículo: organize a elaboração do seu perfil de forma objetiva

O candidato deve considerar que o profissional de recrutamento e seleção realiza a triagem do currículo em pouco tempo. Por isso, é necessário que o seu documento profissional seja descrito de maneira objetiva e organizada para que seja atrativo dentro dessa dinâmica.

Informações pessoais

Os seus dados pessoais precisam ser inseridos de maneira sucinta e esclarecedora. Informe poucos telefones para contato e não coloque números de documentos e outras informações que não sejam cabíveis nessa primeira etapa.

Objetivo

O objetivo do candidato pode contemplar a sua hierarquia atual dentro da área de atuação. Por exemplo: gerente de equipe de loja; assistente de vendas; analista de qualidade; auxiliar de logística etc.

Experiência profissional

É possível descrever a sua experiência profissional de maneira objetiva e sucinta. Para isso, faça pequenos apontamentos sobre as atividades exercidas e sobre as responsabilidades atribuídas. Além disso, destaque pontos referentes ao crescimento de carreira e não se esqueça de informar o nome das empresas nas quais atuou e o período trabalhado.

Escolaridade

Seja sucinto também no que tange a sua escolaridade, informando cursos em andamento e cursos concluídos. É muito importante que atualize o status de cursos, bem como, informe o nome das instituições de ensino e o período estudado ou a previsão de término de algum curso atual.

Ponto relevante para resumir o seu currículo

Caso opte por resumir o seu currículo, relacione as suas atividades exercidas e suas habilidades e competências, pois essa relação faz parte da análise do currículo. No entanto, essa ligação pode existir de maneira indireta, visto que o seu documento precisa de coerência e organização.

Atualize o seu perfil no Linkedin

Atualizar o seu perfil no Linkedin também é bastante importante dentro do mercado de trabalho atual. Por isso, não deixe de atualizar o seu currículo na internet. Dessa forma, poderá direcioná-lo de acordo com o seu interesse, bem como também pode ser encontrado por um recrutador que busca talentos online.

Adapte o seu perfil e ganhe destaque positivo no mercado atual

Portanto, faça adaptações dos pontos citados e direcione-os de forma objetiva, considerando a dinâmica do mercado atual e a necessidade de que o seu currículo chame a atenção por conta da elaboração do seu perfil, e não pelo excesso de informações.