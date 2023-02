A construção do seu currículo deve considerar a sua carreira de maneira objetiva, sendo assim, para destacar o seu perfil é necessário que organize as informações, prezando pela cronologia inversa dos fatos.

Currículo: pontos para o direcionamento do seu perfil na dinâmica do mercado atual

O profissional de recrutamento e a seleção analisa o currículo do candidato em poucos segundos. Por isso, é viável considerar essa realidade para direcionar o seu perfil de maneira assertiva.

Dados pessoais

Insira os seus dados pessoais de forma sucinta, evitando excesso, como números referentes aos seus documentos, por exemplo. Além disso, evite inserir muitos telefones para contato e fique disponível nos contatos informados.

Objetivo

O objetivo do candidato no currículo pode ser composto do seu cargo e nível hierárquico dentro da sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de loja; analista de faturamento; assistente de vendas; gerente de produtos etc.

Experiência profissional

Descreva suas informações profissionais, considerando os principais pontos de sua trajetória para que o seu currículo não fique extenso. Sendo assim, informe o nome da organização e o período trabalhado. Sobre suas atividades anteriores, faça pequenos apontamentos e informe destaques relevantes, como o crescimento dentro da empresa, por exemplo.

Carreira acadêmica

Além disso, é válido ressaltar a importância de informar a sua escolaridade de forma atualizada. Sendo assim, informe o status atual de cursos trancados e considere cursos concluídos e em andamento. Caso seja um estudante, não deixe de informar se estuda de maneira online ou presencial e a previsão de término do curso atual.

Atualize o seu perfil no Linkedin

É aconselhável que o candidato atualize o seu perfil também no Linkedin. Visto que essa é uma ferramenta amplamente utilizada por diversas empresas para encontrar talentos. Além disso, a ferramenta permite ao candidato criar conexões importantes, de acordo com o seu interesse. Dessa maneira, o currículo será objetivo na dinâmica dentro do mercado de trabalho atual.

Ponto de atenção para resumir o seu currículo

Não menos importante, caso queira fazer um resumo do seu currículo, considere relacionar suas habilidades e competências e suas principais atividades nos seus empregos anteriores, ainda que essa relação seja indireta. Pois esse é um fator que faz parte da análise da coerência das informações feita pelo profissional de seleção.

Adapte as nossas dicas

Portanto, considere adaptar os apontamentos citados e elabore um currículo profissional que seja eficiente e atenda a necessidade de objetividade do mercado de trabalho atual.