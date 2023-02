A elaboração do seu currículo profissional deve contemplar o seu perfil de forma dinâmica e objetiva, por isso, o seu currículo precisa de assertividade e organização.

Currículo: pontos relevantes para essa elaboração

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para realizar a triagem de currículos. Sendo assim, para que o seu perfil seja destacado é necessário que o seu currículo seja elaborado em ordem cronológica inversa, bem como a sua visualização deve ser organizada.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais de maneira objetiva, evitando excessos. Portanto, é viável que não informe números de documento ou muitos telefones para contato, por exemplo.Além disso, certifique-se de que o seu endereço de e-mail não contenha palavras pejorativas ou diminutivas, já que esse fato pode transmitir uma imagem negativa sobre o seu profissionalismo.

Experiência profissional

É importante destacar a sua atividade profissional de forma sucinta. Por isso, descreva suas experiências em cronologia inversa, considerando os dados atuais.Assim sendo, informe o nome das empresas nas quais atuou e o período trabalhado. Faça pequenos resumo sobre suas atividades exercidas para que o seu currículo seja objetivo dentro da dinâmica do mercado atual.

Escolaridade

Além dos apontamentos citados, é viável ao candidato direcionar a sua carreira acadêmica com a mesma lógica das demais informações. Sendo assim, destaque cursos em andamento e cursos concluídos, considerando o nome da instituição de ensino e o período estudado, ou a previsão de término do curso atual, se for o seu caso. Atualize o status de cursos trancados para que o seu currículo não deixe nenhuma informação subentendida.

Resumo do currículo

Além disso, é válido destacar que, caso queira resumir o seu currículo, esse resumo requer coerência. Portanto, é viável criar uma ligação entre as atividades exercidas nos seus empregos anteriores e suas habilidades e competências profissionais, ainda que essa relação ocorra de maneira indireta.

Perfil no LinkedIn

Não menos importante, é viável atualizar o seu perfil no LinkedIn, já que a plataforma é muito utilizada dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual. Já que é uma oportunidade para que as empresas encontrem o seu perfil, bem como para que crie conexões com empresas de seu interesse, elevando suas chances de sucesso profissional.

Certamente, todas as dicas são passíveis de adaptação. No entanto, é importante que entenda o conceito de construir um currículo sucinto, objetivo e organizado para que seja explorado organicamente durante uma entrevista de emprego.