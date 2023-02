O currículo profissional é um documento que deve ser direcionado objetivamente dentro do mercado, por isso, o candidato precisa construir o seu perfil considerando a necessidade de elevar a visibilidade dos seus pontos fortes de maneira assertiva.

Currículo profissional: dicas importantes para a construção do seu perfil

Ao elaborar um currículo profissional, o candidato precisa direcioná-lo de maneira objetiva dentro da necessidade do mercado de trabalho atual. Sendo assim, construa as informações de maneira sucinta e evite dados excessivos.

Dados pessoais

As informações pessoais precisam de objetividade. Não informe o número de documentos ou dados de filiação, por exemplo. Além disso, evite excessos de meios de contato e esteja disponível em todos os contatos informados.

Objetivo

O objetivo do currículo do candidato pode ser concreto, considerando o cargo pretendido e nível hierárquico dentro da sua área atual. Por exemplo: gerente de contratos; analista de relacionamento com o cliente; assistente de vendas; auxiliar de loja etc.

Experiência profissional

É muito importante para o candidato descrever de forma sucinta sua trajetória profissional. Lembrando que esse é um ponto de grande valia dentro do mercado de trabalho de forma ampla.

Por isso, considere descrever suas atividades exercidas de forma objetiva e destaque o seu crescimento de carreira e outras situações importantes para análise do seu perfil. Além disso, informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o período de sua atuação em cada uma delas.

Escolaridade

A mesma objetividade deve estar presente nas informações sobre sua trajetória acadêmica. Informe cursos atuais e concluídos, bem como destaque o status de cursos trancados. Caso estude, destaque a previsão de término do seu curso e informe se estuda de maneira online ou presencial.

Atualize o seu perfil no LinkedIn

É aconselhável que o candidato mantenha o seu perfil atualizado nas plataformas online, já que uma plataforma como o LinkedIn é muito relevante dentro da necessidade do mercado, que busca por profissionais capacitados e resilientes.

Crie conexões de seu interesse

Além disso, o LinkedIn permite que o candidato direcione o seu perfil objetivamente, evitando ficar aquém do seu potencial de mercado. Dessa forma, poderá ser encontrado por profissionais que buscam talentos, bem como, criar conexões com vagas que sejam do seu interesse, elevando assim suas chances de sucesso profissional.

Portanto, essa elaboração deve ser de maneira objetiva e dinâmica, prezando pela organização visual do seu currículo, já que um currículo confuso, tende a ser descartado sem que seja lido em sua totalidade.