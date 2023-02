Cursinho Popular Arcadas encerra inscrições para novas turmas

O Cursinho Popular Arcadas, da Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), encerra nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, o período de inscrição para a seleção de novos alunos para a formação das turmas de 2023.

De acordo com as orientações do cursinho, os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio deste site. Para efetivar o cadastro, o candidato deverá realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 22,50.

O Cursinho Popular Arcadas é gratuito. Desse modo, só são cobradas a taxa de inscrição e uma taxa de matrícula para os aprovados. Conforme indicado no cursinho, o valor da taxa de matrícula é de R$ 50.

Processo Seletivo 2023

A seleção será realizada em duas etapas. A 1ª etapa consiste na inscrição e no envio de uma redação em Língua Portuguesa. O envio das redações deve ser feito até hoje (17). Já a 2ª etapa conta com uma entrevista socioeconômica no período de 27 de fevereiro a 7 de março.

Segundo o cronograma, o resultado do Processo Seletivo 2023, com as listas de convocados em 1ª chamada, está previsto para o dia 9 de março, com matrículas entre os dias 13 e 18 seguintes.

O cursinho popular Arcadas conta com uma equipe formada por estudantes de diversas faculdades da USP. Do total das vagas ofertadas nessa seleção, o cursinho reserva 50% para pessoas PPI. Há também a reserva de dez vagas para pessoas trans. Além das cotas para estes grupos, ex-alunos do cursinho receberão uma bonificação de 20% no processo seletivo.

Os aprovados em primeira chamada participarão das Semanas de Base, promovidas pelo cursinho, que contarão com aulas sobre conteúdos básicos de todas as disciplinas. De acordo com o calendário, o início das aulas está marcado para o dia 20 de março.

Acesse o edital para mais informações.

