Cursinho Pré-acadêmico da UFPE encerra inscrições nesta sexta (24)

O Cursinho Pré-acadêmico Portal da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) encerra nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 22,50.

De acordo com o edital, os interessados devem realizar as inscrições on-line, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site do Portal UFPE. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição.

O edital estabelece ainda que somente poderão participar do Processo Seletivo para a formação das turmas de 2023 os estudantes que estão cursando ou já terminaram o terceiro ano do ensino médio na rede pública de ensino. O cursinho é totalmente gratuito e tem como objetivo ajudar estudantes de baixa renda a se prepararem para o vestibular.

Etapas de seleção

Conforme indicado no edital, a classificação dos inscritos será feita em duas etapas. A primeira estapa consiste na aplicação de uma prova, enquanto a segunda fase será composta por entrevistas:

1ª etapa : aplicação de prova no dia 26 de fevereiro ;

: aplicação de prova no dia ; 2ª etapa: entrevistas agendadas entre os dias 1º e 3 de março.

A oferta total do cursinho Portal da UFPE é de 140 vagas para a formação das turmas deste ano. Do total das oportunidades, até 10% estão reservadas para estudantes que concluíram os estudos em institutos federais e até 25% para estudantes que concluirão o ensino médio em 2023 na rede pública. Há também a reserva de 5% das vagas para estudantes transgêneros e travestis que cumpram os requisitos de participação.

As demais vagas, 60% do total, são exclusivas para estudantes que concluíram o ensino médio em qualquer instituição pública do país, exceto nos institutos federais.

Conforme o cronograma, o resultado final será liberado no dia 5 de março. As aulas serão ministradas presencialmente, de segunda a sexta, das 18h às 21h45 , e aos sábados, das 10h às 17h.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também MEC encerra nesta sexta-feira (24) o período de inscrição para a 1ª edição do SiSU 2023; saiba mais.