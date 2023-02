Cursinho Social Flavi USP recebe inscrição para formação de novas turmas

O curso Flavi USP, Cursinho Social Pré-vestibular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP), está com inscrições abertas para a formação das turmas de 2023. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 19 de fevereiro.

O Cursinho Flavi USP tem como público-alvo estudantes de baixa renda provenientes de

escolas públicas ou particulares (com bolsa integral) que desejam ingressar em

um ensino superior de qualidade. Desse modo, só poderão realizar a inscrição estudantes que se encaixem nesse perfil.

Para a turma com aulas presenciais, só poderão realizar a inscrição pessoas que sejam residentes de Ribeirão Preto. Para a turma EaD são aceitas inscrições de todo o país.

Conforme as orientações do Manual do Candidato, os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento deste formulário eletrônico. Para efetivar o cadastro, é necessário efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 10,00.

Seleção e turmas

Ainda conforme o Manual do Candidato, além do preenchimento do formulário de inscrição, o processo seletivo exige a elaboração de uma carta motivacional e os estudantes passarão também por uma entrevista.

A oferta do Cursinho Social Flavi USP é de 120 vagas, sendo 60 para turma A e 60 para a turma B:

Turma A : Presencial, dentro da FEA-RP, no campus de Ribeirão Preto da USP).

Aulas no período vespertino, das 13h00 às 18h20, de segunda à sexta.

: Presencial, dentro da FEA-RP, no campus de Ribeirão Preto da USP). Aulas no período vespertino, das 13h00 às 18h20, de segunda à sexta. Turma B: EaD (aulas através do Google Meet); aulas ministradas no período noturno, das 19h00 às 22h30, de segunda à sexta, e das 09h00 às 14h00 aos sábados.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado, com a convocação em 1ª chamada, está prevista para o dia 7 de março. As aulas terão início no dia 20 de março.

