Curso de Fundamentos de Marketing Gratuito

O conhecimento em marketing é fundamental para aqueles que têm ou desejam ter o negócio próprio. Além disso, ele é muito importante para quem trabalha direta, ou indiretamente com a área do marketing. Isso porque conhecer fundamentos do marketing e aplicá-los é o que cria conexão entre o cliente e empresa e faz com que haja consumo dos produtos ou serviços de um negócio.

Ter o mínimo de conhecimento também pode ser interessante para aquelas pessoas que pensam em ingressar na área, mas ainda não têm certeza. Fato é que o curso de marketing sempre será bem aproveitado por aquele que o fizer. Especialmente quando conta com o nome da Fundação Getúlio Vargas.

Continue acompanhando a leitura para saber mais sobre o curso gratuito de Fundamentos do Marketing, oferecido pela FGV!

Conteúdo

O curso Fundamentos do Marketing, da FGV, conta com 5 horas distribuídas em 4 unidades de conteúdo. Na primeira, fala-se sobre a introdução ao marketing. Já na segunda, fala-se sobre o escopo do marketing. A terceira fala de marketing nas empresas e, por fim, a quarta unidade aborda os ambientes de marketing.

Objetivo

O curso tem como objetivo apresentar o marketing ao aluno, por isso o nome “fundamentos do marketing”. Ele visa a melhor compreensão do termo e também ensina a importância do marketing na estratégia de uma empresa.

Através dele, o aluno deve conseguir ter noção da aplicação de marketing em segmentos empresariais diferentes e em diferentes nichos da empresa. Ele também deverá compreender os conceitos fundamentais de marketing. Por fim, o aluno adquirirá competência para avaliar o uso do marketing no dia a dia, aprendendo a identificá-lo.

Público-alvo

O curso é oferecido de forma gratuita e não possui restrições de público além da idade e do nível de ensino. Isso porque sua oferta abrange apenas aquelas pessoas que forem maiores de 18 anos e também é obrigatório ter o Ensino Médio completo.

Matrícula

Aqueles que desejarem se matricular no curso podem fazê-lo mediante o acesso à página da Fundação Getúlio Vargas. Para isso, basta clicar em “inscreva-se”. Uma página se abrirá solicitando o login do aluno, ou solicitando que ele faça o seu registro. Os alunos que já possuírem cadastro poderão logar diretamente no curso.

Aqueles que não possuírem, poderão fazê-lo, se quiserem. Entretanto, o cadastro é obrigatório para quem quiser emitir certificado de participação no curso. Quem não desejar se cadastrar, pode clicar em “iniciar curso” no campo “fazer curso sem declaração de término”.

Certificado

A FGV não oferece certificado para os seus cursos. Entretanto, os alunos que quiserem poderão obter uma declaração de participação. Para tanto, será preciso realizar a prova final do curso Fundamentos de Marketing e tirar, pelo menos, 70% da nota. A emissão da declaração é gratuita.

Informações

Aqueles que ficarem com dúvidas sobre como fazer o curso, sobre a plataforma, ou quaisquer outras questões não relacionadas ao conteúdo, podem tirar dúvidas no FAQ da FGV. Além disso, a fundação também disponibiliza o e-mail “cursosfgvonlineoeg@fgv.br” para os alunos que quiserem entrar em contato.