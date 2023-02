Curso de óleos essenciais gratuito

Os óleos essenciais podem ser tanto o tratamento único para alguém, como complementar o tratamento com medicamentos. Eles são indicados tanto para problemas físicos como mentais e o não há contra indicações no seu uso. O curso gratuito da Pensar Cursos ensina tudo que você precisa saber sobre eles. Assim, você pode se preparar para iniciar como profissional da área. Ou pode também utilizar o conhecimento para realizar uma autoterapia.

Portanto, se você tem interesse na área de óleos essenciais, continue acompanhando este artigo para saber mais sobre o curso!

Conteúdo

O curso de óleos essenciais da Pensar Cursos é bem completo e conta com 20 unidades, nas quais são trabalhados diversos conteúdos sobre o tema. Nele, o aluno aprenderá o que são os óleos essenciais, como obter óleos essenciais de qualidade e como se extrai óleos essenciais.

Além disso, eles aprenderão diversas definições importantes com relação a eles e entenderão a diferença entre óleo essencial e óleo vegetal. Os alunos também saberão se a aromaterapia funciona e qual é o mecanismo de ação farmacológico e olfativo dos óleos essenciais. Sobre esses temas, os alunos terão acesso a um resumo, para facilitar a compreensão.

Continuando seus estudos, eles aprenderão sobre aromaterapia e reflexologia. Sobre os elementos que dão propriedades terapêuticas, os alunos aprenderão: a região da extração, in/yang, escalas terapêuticas, grupos de afinidade, arquétipos e composição química. Por fim, quem se matricular no curso acessará a fichas dos óleos essenciais.

Como funciona

O curso da Pensar Cursos sobre óleos essenciais, assim como os outros, é ministrado totalmente online. Mas ele não conta com professores ou tutores. Portanto, os alunos devem estudar sozinhos e, para isso, precisam de disciplina e organização. Dependerá apenas do aluno a absorção do conteúdo.

Quem pode se matricular

O curso de óleos essenciais é livre. Isso significa que ele não exige nem idade, nem grau de escolaridade mínimos. Por isso, basta ter interesse no curso e se matricular nele, para acessar ao conteúdo.

Certificado

Há um certificado, aos qual os alunos podem acessar ao final do curso. Entretanto, ao contrário do conteúdo do curso, que é totalmente gratuito, o certificado é pago. Mas, como a obtenção dele não é obrigatória, cada aluno escolhe se vai querer pagar por ele no final, ou não. Como os valores variam, é preciso que os interessados procurem saber o valor, antes da solicitação.

Há, também, um pré-requisito para obtenção do certificado. Qual seja, a realização da avaliação, ao final do curso. Poderá solicitá-lo apenas aqueles que obtiverem uma nota igual ou superior a 60% dela. Caso não se atinja essa nota, o aluno poderá repetir a prova.

Matrículas

As matrículas no curso de óleos essenciais podem ser feitas gratuitamente. Para isso, basta que o aluno acesse à página do curso, na plataforma da Pensar Cursos. Depois disso, basta que ele clique em “Matricule-se”.

Os alunos que não possuírem cadastro no site ainda, deverão fazê-lo, clicando em “cadastrar”. O cadastro é rápido e basta que o aluno forneça alguns dados pessoais, para prosseguir na plataforma e obter acesso ao curso.