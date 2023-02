Curso de planejamento de marketing para MEI

O planejamento de marketing é fundamental tanto para empresas físicas, como para quem atua no mercado digital. Através dele é que o cliente conhecerá o negócio, ou se convencerá a adquirir os produtos ou serviços. Por isso, ele deve passar por uma série de estudos e não se pode fazê-lo de forma aleatória.

Portanto, se você é MEI, artesão, ou possui microempresa ou empresa de pequeno porte, continue acompanhado este artigo para saber mais sobre o curso que o SEBRAE fornece para te ajudar com o seu marketing!

Conteúdo

O curso do SEBRAE sobre planejamento de marketing conta com três módulos que falam a respeito de temas fundamentais ao marketing. Quais sejam a persona, a jornada do cliente e o funil de vendas.

Objetivo

A maior parte do público, mesmo comprando em locais físicos, pesquisa primeiro na internet. Por isso, saber o planejamento de marketing é interessante para aplicar em lojas físicas, mas também essencial no mercado digital.

Isso porque é preciso conhecer o seu cliente, o seu público-alvo, a sua persona, saber o que ele espera, quem é, o que faz. Assim, as campanhas de marketing darão mais certo. E é isso que o curso busca levar ao aluno: meios de gerir o seu marketing de forma mais precisa e também de conseguir aferir os resultados após a prática.

Quem pode cursar

Esse é um curso do SEBRAE que está disponível para aqueles que possuem um CNPJ. Portanto, é possível ser um autônomo, registrado no MEI, e realizar o curso para aprender a gerir o marketing do seu negócio.

Como funciona

O curso de planejamento de marketing do SEBRAE fica disponível de forma gratuita, bastando para isso que o aluno se matricule. Mas ele não possui tutores, professores, nem meios para tirar dúvidas a respeito do tema.

Portanto, o aluno estuda de forma autodidata e é de responsabilidade dele se organizar diariamente, para acessar todo o conteúdo. A vantagem é que o aluno pode estudar pelo tempo que quiser e sempre que puder, de onde estiver.

Certificação

Os cursos que o SEBRAE fornece contam com certificação gratuita, e o aluno pode acessá-lo na sua área do aluno.

Como se inscrever

A inscrição no curso de planejamento de marketing é feita na página do curso, dentro do site do SEBRAE. Para isso, o aluno deve clicar em “Inscrever-se”. Mas apenas conseguirão se inscrever aqueles que já possuírem cadastro no site, portanto, quem ainda não possuir, precisará fazê-lo.

Para isso, basta clicar em “cadastre-se” na página seguinte e preencher os dados que a plataforma solicita. Em seguida, o aluno pode retornar à página do curso, que então se encontrará disponível para acesso.

Dúvidas

Se restarem dúvidas a respeito do curso, o aluno poderá tirá-las no site, mediante o Fale Conosco. O site conta com opções de Suporte ao Usuário, Atendimento Virtual e Ouvidoria. Além, disso, aqueles que preferirem falar pelo telefone podem ligar para o SEBRAE, gratuitamente, no número “0800 570 0800”, para falar na central de relacionamento.