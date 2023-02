O Power Point é uma ferramenta fundamental para estudantes e profissionais que precisam fazer apresentações para equipes. Ele permite a melhor estruturação das ideias, de uma forma mais interessante, misturando imagens, escritos e animações.

Por isso, é muito importante ter conhecimento nele, especialmente para transmitir informações durante reuniões ou apresentações de trabalho. E se você ainda não sabe como mexer nessa ferramenta, há um curso de Power Point gratuito, da plataforma Pensar Cursos, que te ensinará.

Acompanhe este artigo para saber mais sobre ele!

Conteúdo

O curso gratuito de Power Point, da plataforma Pensar Cursos, conta com 14 unidades, transmitindo nela conhecimento completo sobre a ferramenta. Durante as aulas, o aluno aprenderá sobre layout, design, tabelas, gráficos, smart art, formatação, transição e animações. Além disso, ele aprenderá sobre gravação de tela, slide mestre, revisão e apresentação de slides. Por fim, ele verá sobre gravações no geral e a colocação de hiperlinks.

Objetivo

O curso tem como objetivo fazer com que o aluno compreenda o funcionamento do Power Point 2021 (PPT). Ao final dele, o aluno deve ser capaz de realizar trabalhos escolares e palestras, além de apresentações de trabalho. Mediante sua utilização, o conteúdo será mais atrativo para quem estiver tendo acesso a ele. Portanto, ele é muito importante tanto para quem estuda, como par quem já trabalha.

Quem pode cursar

Os cursos da Pensar Cursos não possuem restrição de idade, nem de grau escolar. Isso significa que qualquer pessoa pode realizá-los. Assim, depende do aluno avaliar se o curso atenderá às suas necessidades e lhe será útil.

Como funciona

Ao se matricular no curso gratuito de Power Point o aluno tem acesso a diversos materiais para ajudá-lo com seu aprendizado. Entretanto, o curso não conta com tutores. Por isso, dependerá apenas do aluno reservar um horário para seus estudos.

Também dependerá dele pesquisar para tirar dúvidas e acessar ao material de estudos indicados pela plataforma. Então, o curso é para alunos que se dão bem aprendendo sozinhos, como autodidatas.

Inscrição

As inscrições no curso podem ser feitas diretamente na página do curso de Power Point, no site da Pensar Cursos. Para se matricular, o aluno deve estar cadastrado na plataforma. Portanto, quem não tiver cadastro, deverá fazê-lo.

Mas o cadastro é simples, rápido e fácil de fazer: basta clicar em “matricule-se” no topo da página do curso. Na janela que se abrir, clique em “Cadastrar”. Na página seguinte, a plataforma solicitará alguns dados do aluno.

Quais seja, o seu nome completo, e-mail, telefone e a criação de uma senha. Depois disso, bastará clicar em “cadastrar” para acessar não apenas ao curso de Power Point, como a qualquer outro da plataforma.

Certificado

O curso conta com certificado, mas ao contrário do acesso ao conteúdo, que é livre, ele é pago. O pagamento varia de valor, por isso é importante que o aluno verifique isso, antes de solicitá-lo.

Para obter a certificação em Power Point, ainda, o aluno precisará realizar a prova, ao final do curso, e tirar 60% nela. Caso não consiga, ele poderá repetir a avaliação, até conseguir.