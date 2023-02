Curso de Técnico em Produção e Tecnologia: vagas GRATUITAS

O iNovaTec abriu, novamente, vagas para o Curso de Técnico em Produção e Tecnologia. Isso é uma excelente notícia para quem perdeu a primeira fase de inscrição, visto que, a princípio, elas se encerrariam dia 15 de janeiro de 2023.

Entretanto, a Secretaria da Educação (Sedu) reabriu o processo de seleção de alunos no dia 30 de janeiro e ele não acabou. Portanto, ainda dá tempo de fazer a matrícula no curso técnico gratuito, desde que o estudante possua os requisitos necessários.

Saiba mais detalhes sobre o Curso de Técnico em Produção e Tecnologia no artigo abaixo!

Como realizar a inscrição no curso?

O Curso de Técnico em Produção e Tecnologia é parte do Projeto Estadual de Inovação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (iNovaTec). Por isso, quem desejar concorrer a uma das vagas que o governo do Espírito Santo (ES) está disponibilizando, deve entrar no endereço eletrônico do iNovaTec para realizar sua inscrição. No entanto, antes de preencher a ficha de inscrição no iNovaTec, o candidato precisa realizar seu cadastro no Portal “Acesso Cidadão” do ES.

Além disso, como o curso é presencial, é importante que o candidato observe, na hora da matrícula, se o curso não ocorre no mesmo horário que suas aulas do ensino médio. Isso porque o estudante ficaria impossibilitado de comparecer nas atividades. Nesse caso específico, as aulas do curso técnico serão noturnas.

Quais os pré-requisitos para se matricular no Curso de Técnico em Produção e Tecnologia?

O Curso de Técnico em Produção e Tecnologia possui algumas exigências para os alunos interessados em se matricular nele. A primeira delas é ser aluno do ensino médio regular, pois esse curso técnico funciona de forma concomitante com o ensino médio.

Porém, não são todos os alunos que podem concorrer a uma vaga. Isso porque o edital contempla somente alunos de escolas públicas ou alunos de instituições privadas que possuam bolsas integrais. Contudo, além desses dois grupos, pessoas que estejam no EJA (Educação de Jovens Adultos), também podem pleitear uma vaga.

Por fim, o aluno que quiser realizar o Curso Técnico em Produção e Tecnologia precisa ter disponibilidade de cumprir as 4 horas diárias, de segunda à sexta, de forma presencial. Ou seja, ele precisa ser capaz de se deslocar até o local das aulas, que ficam ou no município de Santa Maria de Jetibá ou no município da Barra de São Francisco.

O que faz um profissional dessa área?

O Curso de Técnico em Produção e Tecnologia prepara pessoas para trabalhar nos processos administrativos de uma empresa. Desse modo, esse profissional é capaz de aprimorar as atividades dentro da indústria que trabalha. Além disso, ele busca desenvolver, de forma sustentável, os negócios. Isso permite que uma pessoa formada nessa área consiga trabalhar na logística da indústria, otimizando as linhas de produção.

O curso disponibilizado pelo governo do ES por meio do iNovaTec possui vagas limitadas e a data de inscrição é um dos critérios de desempate. Por isso, os interessados devem se apressar para participar da seleção.