Curso GRATUITO de Gestão de Estoque

A gestão de estoque é aquela feita para controlar a entrada e saída de produtos de uma empresa. Dela, depende o atendimento da demanda dos clientes finais, uma vez que se faltar produtos, o negócio deixa de vender. Além disso, por meio desta gestão é possível entender quais são os produtos com maior rotatividade e aqueles com menos.

Assim, a empresa não precisa adquirir novos produtos, enquanto há produtos parados no estoque. Da mesma forma, ela pode se organizar para solicitar com mais frequência aqueles que mais saem. Por isso, a gestão de estoques é muito importante em qualquer negócio que trabalhe com a venda de produtos.

Continue acompanhando este artigo para saber mais sobre o curso da Pensar Cursos, que vai te dar base para ingressar na área!

Conteúdo

O curso de Gestão de Estoque da Pensar Cursos é dividido em 6 unidades. A primeira trata do que é a gestão de estoque, enquanto a segunda fala a respeito dos seus benefícios para a empresa.

A terceira unidade fala sobre a gestão de estoque na prática. Já a quarta conta ao aluno quais são os tipos de estoque, à medida que a quinta fala sobre os principais métodos que existem para realizar a gestão. Por fim, o curso trata, em sua sexta unidade, das ferramentas que o profissional utiliza no seu dia a dia.

Quem pode cursar

O curso é livre e qualquer um pode acessar o conteúdo de forma gratuita. Isso porque ele não conta com pré-requisitos, nem de idade, nem de nível de escolaridade. Basta, portanto, que o aluno se matricule na plataforma, para acessá-lo.

Como funciona

O curso de gestão de estoque tem todo o seu conteúdo disponível para o estudo e o acesso do aluno. Entretanto, ele não conta com professores ou tutores; por isso, depende da organização, disciplina e força de vontade do aluno, absorver o conteúdo. A vantagem é que o aluno poderá acessar o conteúdo quando quiser e de onde estiver, adaptando sua rotina para os estudos.

Certificado

A plataforma Pensar Cursos conta com certificado, mas ao contrário do curso, que o aluno pode acessar de forma gratuita, o certificado é pago. O valor varia de acordo com a quantidade de horas que o aluno estudar.

Portanto, o acesso ao curso e o conhecimento são gratuitos, mas quem quiser, deve pagar pelo certificado. Além disso, para obter o documento, é preciso realizar a avaliação no final do curso, para validar os seus conhecimentos. E a nota mínima para obtenção dele é 60.

Matrícula

A matrícula no curso é feita diretamente na plataforma Pensar Cursos, na página do curso de gestão de estoque. O aluno deverá clicar em “Matricule-se” no topo da página, e uma página nova se abrirá, solicitando o login e senha.

Aqueles que ainda não possuírem cadastro no site, deverão fazê-lo, clicando em “Cadastrar” e preenchendo os dados que a plataforma solicita. Se a sua intenção é solicitar certificado, garanta que não haja erro no preenchimento das informações.