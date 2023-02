Curso para usar a internet nos negócios

Usar a internet nos negócios não é mais um diferencial, é essencial. Aquelas empresas, ou autônomos, que não estão divulgando o seu negócio online, estão perdendo cliente. Portanto, estão perdendo dinheiro. Mas não basta saber mexer na internet, fazer postagens e estar presente.

É preciso saber como se conectar com o seu público, como criar estratégias e aplicá-las. Idealmente, seria bom ter um time de marketing para realizar esse serviço. Mas na falta dele, é importante que o dono do negócio busque seus próprios conhecimentos.

Saiba mai sobre o curso “A internet e os negócios”, da FGV, que fala sobre como utilizar a internet nos negócios e crescer.

Conteúdo

O curso sobre como usar a internet nos negócios conta com 4 unidades. A primeira, ensina um negócio a ingressar no mundo digital. A segunda, fala sobre lógica, algorítimo e linguagem de programação, conteúdo muito importante no planejamento de estratégias. A terceira unidade fala a respeito de interatividade e a quarta conta com informações sobre o surgimento e desenvolvimento da internet.

Objetivos

O curso tem como objetivo ensinar o aluno a usar a internet nos negócios, mediante a compreensão de alguns conhecimentos básicos para isso. Portanto, ele oferece material para que o aluno compreenda o processo de fluxo organizacional. Por exemplo, os dados, informações, conhecimento e estratégias. Nele também são abordados temas como o e-commerce, tão importante no mundo digital.

Quem pode cursar

Ainda que haja definição do público-alvo do curso como estudantes do nível superior, ou profissionais na área de vendas ou marketing, qualquer pessoa pode fazê-los. Isso porque ele fica disponível gratuitamente e não há pré-requisitos. Portanto, todo autônomo que quiser aprender mais, para começar a deslanchar no mercado digital, pode fazê-lo.

Carga horária

O curso conta com uma carga horária de 5 horas, as quais o aluno poderá cursar no seu ritmo. Por ser um curso online, é preciso disciplina para realizar as aulas e para absorver o conteúdo.

Certificado

Ainda que não haja certificado de conclusão de curso, a FGV fornece declaração de participação aos seus alunos no curso para aprender a usar internet nos negócios. Entretanto, a emissão da declaração só é permitida para aqueles alunos que realizam, ao final do curso, a avaliação que fica disponível. E, ao contrário da maior parte dos cursos online, o aluno deve obter nota igual ou superior a 7, para conseguir imprimir sua declaração.

Inscrições

Qualquer um pode se inscrever no curso, bastando, para isso, que acesse à sua página no site da FGV. Os interessados devem clicar em “inscreva-se” Abrirá uma página com o nome do curso, bem como com informações a respeito dele, as quais você deve ler bem, antes de se cadastrar. Quem já possuir o login, basta entrar, com o e-mail e senha. E quem desejar se cadastrar no site, basta ir até “Identifique-se” e preencher os seus dados para se cadastrar.

Dúvidas

Os alunos que tiverem alguma dúvida poderão acessar o FAQ da plataforma, ou enviar um e-mail para “cursosfgvonlineoeg@fgv.br”.