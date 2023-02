Cursos do Senar capacitam mães de estudantes matriculados em escola da Semed Penedo

Secom PMP

O período atual ainda é de férias nas escolas da Prefeitura de Penedo, rede que inicia o ano letivo 2023 no próximo dia 16 de fevereiro. Porém, na Escola Municipal de Educação Básica Arlindo Ferreira de Moraes, as atividades não param.

A unidade de ensino da Semed localizada no Campo Redondo, entre as áreas urbana e rural de Penedo, funciona como se fosse um centro de formação profissional, local das aulas de cursos gratuitos para a comunidade escolar.

O espaço onde as crianças recebem a alimentação está sendo utilizado como uma oficina de corte e costura para as mães de alunos e alunas da EMEB Arlindo Ferreira. No local, quatro máquinas emprestadas são usadas no dia a dia do aprendizado.

A diretora Mirna Souza explica que o projeto Colônia de Férias Para as Mães é direcionado aos pais ou responsáveis por estudantes matriculados na Escola Arlindo Ferreira ou alunos e alunas que cursam a Educação para Jovens e Adultos (EJA) na mesma unidade.

“Estamos no terceiro ano da nossa Colônia de Férias, agora com o curso de vestuário feminino básico, moda praia e peças íntimas, com 18 alunas participando. E o próximo será de Segurança e Higiene no Trabalho, todos ofertados por meio do Senar”, informa Mirna.

Entre as mulheres que estão passando o dia onde suas crianças estudam está Keilla Martins. Ela reside no Campo Redondo, junto com o marido e duas filhas. Em busca de alguma forma de melhorar a renda da família, ela está encantada com o aprendizado.

“Eu nunca peguei numa máquina de costura, não pensava em fazer esse tipo de trabalho e agora já consigo fazer até uma roupa”, afirma Keila, agradecida pela oportunidade aberta na comunidade onde reside há menos de 3 anos.

De acordo com Janielma Soares, instrutora do curso, Keilla demonstra aptidão para o ofício, tanto que ajuda as colegas em algumas etapas das aulas. A facilitadora também ressalta que os tecidos e aviamentos usados no curso são repassados pelo Senar, com entrega de certificado aos concluintes.

“Além de proporcionar esse aprendizado, cada aluna que fizer todas as etapas tem direito a ficar com três roupas que produzirem durante o curso”, aponta Janielma. Até quem já usa agulha e linha em casa se engaja para aprender mais, como Maria Edenilda Aurélio.

Ela fala que fez um curso de corte e costura há quase 20 anos, mas usava as habilidades manuais apenas para situações corriqueiras, como costurar um botão numa roupa.

Concentrada no acabamento da peça que acabara de passar na máquina, ela avalia que pode começar a atuar no ramo das costureiras.

A parceira entre a Prefeitura de Penedo e o Senar já tem diversos cursos realizados no município e também acontece em outros setores de trabalho, a exemplo das capacitações que abre matrículas na próxima semana, inclusive para jovens a partir dos 16 anos.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte