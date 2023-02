Curtis Blaydes x Sergei Pavlovich será a atração principal do evento do UFC em 22 de abril

Um novo contendor nº 1 no peso pesado pode ser coroado quando Curtis Blaydes e Sergei Pavlovich se enfrentarem no evento principal do próximo card do UFC agendado para 22 de abril.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting nesta quarta-feira. Parceiro de transmissão do UFC ESPN inicialmente relatou o confronto.

Blaydes e Pavlovich estão atualmente em terceiro e quarto lugar, respectivamente, no MMA Fighting Global Rankings, o que adiciona ainda mais impacto potencial ao confronto de cinco rounds em abril.

Vencedor de três vitórias consecutivas com um currículo de 7-1 em suas últimas oito lutas, Blaydes está batendo na porta da disputa pelo título há algum tempo, enquanto continua subindo no ranking dos pesos pesados. Sua última vitória foi contra Tom Aspinall, depois que o peso-pesado britânico sofreu uma lesão devastadora no joelho. Antes disso, Blaydes despachou Chris Daukaus e Jairzinho Rozenstruik em lutas consecutivas.

Quanto a Pavlovich, o russo de 30 anos segue invicto no UFC desde sua única derrota para Alistair Overeem em sua estreia no octógono. Pavlovich conquistou cinco vitórias consecutivas por nocaute desde aquele revés inicial, incluindo finalizações consecutivas sobre Derrick Lewis e Tai Tuivasa.

Com Jon Jones e Ciryl Gane se enfrentando para determinar um novo campeão peso-pesado no UFC 285, Blaydes x Pavlovich certamente poderia colocar o vencedor na fila para uma futura disputa pelo título.