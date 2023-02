Custo comercial do Super Bowl: quantos milhões custarão os anúncios em Chiefs vs Eagles?

Fboi diz que vendeu todos os seus Super Bowl LVII espaço publicitário a partir do final de janeiro. O grande jogo entre o Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles acontece no domingo.

O Super Bowl é o maior palco da publicidade, com anunciantes disputando para colocar seus produtos diante de mais de 100 milhões de pessoas que assistem a cada ano. Mark Evans, vice-presidente executivo de vendas de anúncios da Fox Sports, disse que alguns anúncios custaram mais de US$ 7 milhões por um spot de 30 segundos. A maioria vendeu entre US$ 6 milhões e US$ 7 milhões.

Quais marcas terão anúncios no confronto Chiefs x Eagles?

Anheuser-Busch continua a ser o maior anunciante com três minutos de antena nacional. A gigante das bebidas desistiu de ser o anunciante exclusivo este ano, então Heineken, Diageo, Remy Martin e Molson Coors também estão no jogo. Outras grandes categorias de publicidade incluem alimentos embalados como Doritos e M&M’s, estúdios de cinema e serviços de streaming, montadoras e empresas de tecnologia, disse Evans. Fora este ano: empresas de criptografia.

O Super Bowl do ano passado foi apelidado de “Crypto Bowl” porque quatro empresas de criptomoedas – FTX, Coinbase, Crypto.com e eToro – exibiram comerciais chamativos. Mas, em novembro, a FTX pediu concordata e seu fundador foi indiciado em um esquema para fraudar investidores.

Este ano, dois anunciantes de criptomoedas tiveram comerciais “agendados e concluídos” e outros dois estavam “na linha de uma jarda”, disse Evans. Mas assim que as notícias da FTX foram divulgadas, esses negócios não foram concluídos.

Agora, “não há nenhuma representação nessa categoria no dia”, disse ele.

Evans disse que a maioria dos anúncios do Super Bowl foi vendida muito mais cedo do que o normal, com mais de 90% de seu estoque de anúncios do Super Bowl esgotado no final do verão, enquanto anunciantes estabelecidos disputavam posições privilegiadas. Mas os pontos restantes venderam mais lentamente. Em parte, isso se deveu à implosão do espaço criptográfico, bem como às preocupações gerais dos anunciantes sobre a economia global, disse Evans.