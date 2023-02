CUT critica novo valor indicado por Lula

Nem todo mundo gostou da ideia de elevar o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 este ano. E não estamos falando do mercado financeiro. A Confederação Única dos Trabalhadores (CUT), parceira histórica dos governos do PT, lançou uma nota criticando esta indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na quinta-feira (16 de fevereiro), o presidente concedeu entrevista à CNN Brasil, e revelou que já há uma decisão sobre o futuro do salário mínimo este ano. De acordo com ele, o valor vai subir de R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir de maio. Este será o segundo aumento de 2023, e já significa uma elevação real.

“É um compromisso meu com o povo brasileiro. Nós vamos acertar com o movimento sindical, está combinado com o Ministério do Trabalho, está combinado com o Ministro Haddad (Fernando Haddad, Ministro da Fazenda), que a gente vai, em maio, reajustar para R$ 1.320 e estabelecer uma nova regra para o salário mínimo”, disse Lula.

“(Esta lei) já tinha no meu primeiro mandato, ou seja, o salário mínimo terá além da reposição inflacionária, o crescimento do PIB. É a forma mais justa de você distribuir o crescimento da economia. Não adianta o PIB crescer 14% e você não distribuir. É importante que ele cresça 5%, 6%, 7% e você distribuir para a sociedade, e é isso o que vai acontecer”, disse Lula.

CUT não gostou

Por meio de nota, a CUT disse que não está contente com a proposta apresentada por Lula. Informações de bastidores dão conta de que eles queriam uma elevação para quase R$ 1,4 mil. Eles disseram ainda que o valor do salário mínimo de R$ 1.320 não seria suficiente para compensar todas as perdas do poder de compra dos trabalhadores.

“A CUT estuda a fundo, de forma técnica, todos as variáveis que influenciam e afetam a vida do trabalhador. Os cálculos do DIEESE mostram que, se o Programa de Valorização do Salário Mínimo não tivesse sido interrompido, hoje valor deveria ser de R$ 1.382,71. O que significa uma valorização de 6,2%”, diz a nota.

“A retomada do crescimento econômico só se dará com uma política consistente de valorização salarial. É a força dos trabalhadores que movimenta a economia brasileira. Não iremos nos contentar com a proposta atual nem aplaudir quem nos está lesando”, completa a CUT.

Reunião com sindicalistas sobre salário

No último mês de janeiro, o presidente Lula se reuniu com representantes de centrais sindicais. Na ocasião, a CUT estava presente e os representantes da entidade falaram sobre a ideia de elevar o salário para este patamar de quase R$ 1,4 mil.

Seja como for, Lula não se comprometeu com valores e disse apenas que poderia criar um grupo de trabalho para discutir o tema e tomar uma decisão. No final das contas, ele optou por elevar o salário para R$ 1.320.

Este, aliás, era o valor que estava proposto no plano de orçamento, aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado. Segundo o Ministério da Fazenda, este é o patamar máximo que o Governo pode oferecer agora.