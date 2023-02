Cyril Gane ansioso para testar-se vs. ‘GOAT’ Jon Jones no UFC 285

Deixando de lado todas as conversas inúteis (e tem havido bastante delas), Cyril Gane diz que é um competidor e por isso está tão empolgado para a luta contra o “GOAT” Jon Jones.

“Eu amo esse esporte. Sim, é meu trabalho, mas primeiro sou um competidor. Quando perdi minha luta contra Francis [Ngannou]eu realmente não estava feliz”, disse Gane, de 32 anos, a Babcock no Esportes TMZ programa de TV (vai ao ar durante a semana em FS1), acrescentando: “Então, sim, vou me testar com o GOAT, e isso é um prazer para mim.”

“Quando você tem uma luta e não tem nenhum desafio, isso não é empolgante. Hoje tenho um grande desafio, então estou muito animado com isso.”

Gane, 11-1, vem de uma vitória por nocaute sobre Tailândia Tuivasa em setembro, e agora enfrentará Jones, de 35 anos, no UFC 285 neste fim de semana. Será a primeira luta de Jon na divisão dos pesos pesados, e sua primeira vez em um octógono por uma luta sancionada em mais de 3 anos (ele lutou/venceu pela última vez Dominick Reyes é fevereiro 8, 2020, no UFC 247).

Vimos Jon lutar em uma gaiola 28 vezes como profissional, mas nunca como um homem tão grande… então perguntamos a Ciryl como ele acredita que o peso adicionado afetará Jones.

“Eu penso [Jon’s] vai ser menos rápido do que antes. Ele é muito normal. Quando meu peso estava por perto [220 to 231 lbs.], eu era um pouco mais rápido. Então, sim, com certeza, 100% ele será um pouco menor, mas para um peso pesado, ele terá velocidade”.

Jon tem criticado o currículo de Ciryl no octógono… indo em tudo, desde a qualidade de seus oponentes até sua habilidade no wrestling. Perguntamos a Gane se ele estava incomodado com os comentários de Jones.



“Bem [laughs]. Não importa o que ele diga, não estou realmente no jogo. Eu sei que às vezes há caras que querem entrar na sua cabeça, mas para mim, não é pessoal. Eu vou fazer minha performance. Vou fazer meu trabalho, vou praticar meu esporte.”