Dados do CadÚnico são revisados e preocupa os beneficiários do Bolsa Família

Desde o anúncio do retorno do Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento Social informou que seria necessário realizar um pente fino no benefício. Segundo informações oficiais, a finalidade da atualização é encontrar casos de pagamentos irregulares. A saber, a análise ocorrerá nos dados do CadÚnico. De acordo com estimativas, dos 21 milhões de cadastros, cerca de 10 milhões estão irregulares. Portanto, as famílias que fazem parte desse grupo começarão a ser convocadas a partir deste mês. É importante destacar que, atualmente, o Auxílio Brasil segue em vigência. O Bolsa Família deve ser implementado após o término do pente fino. Dessa forma, após a avaliação, o benefício será pago aos beneficiários juntamente com o adicional de R$ 150 por filho de até seis anos. Calendário do Bolsa Família – Fevereiro Assim, os repasses doBolsa Famíliaocorrem conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Confira: Último dígito do NIS Data do Pagamento 1 13 de fevereiro 2 14 de fevereiro 3 15 de fevereiro 4 16 de fevereiro 5 17 de fevereiro 6 22 de fevereiro 7 23 de fevereiro 8 24 de fevereiro 9 27 de fevereiro 0 28 de fevereiro Quem tem direito ao Bolsa Família? É importante salientar que os novos critérios para recebimento dos valores doBolsa Famíliaserão adicionados e não substituirão os atuais. Confira quem deve receber o benefício: Regras do antigo Auxílio Brasil: Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Comprovar a matrícula das crianças na escola;

Apresentar os comprovantes de vacinação dos menores de idade;

Gestantes devem se submeter ao acompanhamento de pré-natal.

Nutrizes (mães que estão amamentando) também devem passar por um acompanhamento. Como consultar o pagamento do Bolsa Família? Veja as opções para consultar o benefício a seguir: Consulta no App CadÚnico Acesse o App CadÚnico e faça login usando seu CPF; Selecione a opção “Consulta completa”: Confira se o cadastro está atualizado e com benefício ativo. Consulta no App Bolsa Família Acesse o App Bolsa Família ou App Auxílio Brasil e faça login usando seu CPF; Na primeira página o aplicativo vai mostrar se a família foi aprovada, fazendo o reconhecimento por meio do CPF. Por telefone Central de Atendimento 111 – Caixa Econômica Federal;

