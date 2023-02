Dak Prescott: Cowboys VP faz endosso para QB antes do NFL Draft Combine

Dallas Cowboys Vice Presidente Executivo Stephen Jones deu zagueiro Dak Prescott um endosso retumbante antes do Combinação de Draft da NFL.

Apesar do vaqueiros‘ falta de sucesso recente, jones acredita que Prescott tem o que é preciso para levar o time à vitória. “Tenho toda a fé do mundo de que podemos vencer isso com Dak”, disse Jones em entrevista ao Todd Archer da ESPN.

Jones elogiou as habilidades de liderança e ética de trabalho de Prescott, mas reconheceu que o quarterback tem lutado em jogos importantes do playoff. O desempenho de Prescott na pós-temporada tem sido um grande problema para os Cowboys, que não conseguiram passar da rodada divisional dos playoffs nos últimos anos.

Na derrota deste ano para o São Francisco 49ersPrescott completou 23 de 37 passes para 206 jardas, um touchdown e duas interceptações.

Dallas Cowboys aposta em Dak Prescott

Apesar dessas lutas, Jones está confiante de que Prescott tem tudo para levar os Cowboys ao sucesso.

A organização conquistou três NFC Leste títulos divisionais desde a convocação de Prescott para fora Estado do Mississipi em 2016, e Jones acredita que o quarterback desempenhou um papel significativo no sucesso do time.

O endosso de Jones pode indicar que os Cowboys estão planejando oferecer a Prescott uma extensão de contrato. Se a equipe espera alcançar o sucesso no campeonato, precisará cercar Prescott com mais peças do calibre do campeonato. O Combinação de Draft da NFLque deve começar em breve, pode ser um bom lugar para os Cowboys começarem a construir sua equipe.