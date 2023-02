Dak Prescott em alerta máximo, já que os Cowboys estão se aproximando do próximo draft QB, por relatório

Aembora Dallas Cowboys proprietário Jerry Jones comentou nas últimas semanas que Dak Prescott poderia ser o quarterback do time pelos próximos 10 anos, a realidade é que as atuações do número 4 do Dallas deixaram muito a desejar, principalmente nos Playoffs.

Depois de dois anos consecutivos perdendo para o São Francisco 49ers nos Playoffs, a paciência de Jones pode ter se esgotado, apesar do que ele diz em público

Prescott tem dois anos restantes em seu contrato multimilionário, então é improvável que a equipe se livre dele, pois isso lhes custaria caro. Mas Jones e companhia provavelmente já estão pensando em recrutar uma jovem estrela universitária e prepará-lo para quando o contrato expirar.

Jones falou bem de alguns QBs da faculdade

Algumas semanas atrás, Jerry Jones expressou que havia se apaixonado pelo finalista do Troféu Heisman Max Dugganestilo de jogo do último após forte desempenho do último no Senior Bowl.

E tudo indica que ele agora está procurando mover suas peças de xadrez para garantir os serviços de um candidato importante: Ohio State QB CJ Stroud.

Um relatório da Sports Illustrated Mike Fisher observa que várias fontes próximas à equipe dizem que Jones está “absolutamente intrigado” por Stroud, e que isso deixa Prescott em alerta máximo. Embora não seja fácil conseguir Stroud, Jones pode mover suas peças para que isso aconteça.

Com tantos brinquedos novos disponíveis no draft de abril próximo, não seria incomum Jones pensar diferente do que expressa em público, especialmente quando Prescott está saindo de sua pior temporada em termos de passes interceptados, classificando-se como o pior da NFL. com 15 em apenas 12 jogos, tendo perdido cinco por lesão.

Mas talvez os dois que ele lançou contra o San Francisco tenham sido o ponto de inflexão e Jones esteja realmente tentando renovar a posição de QB no America’s Team.