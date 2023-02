Dallas Mavericks tem grandes expectativas para Irving: Incrível

EUt levou apenas um jogo para as expectativas de Kyrie Irvinga presença de Dallas Mavericks para disparar. Tanto que já tem gente no Dallas que acha que a contratação do armador os colocou diretamente na briga pelo campeonato nesta temporada.

Irving estreou com 24 pontos contra o Los Angeles Clippers e uma performance no Crypto.com que garantiu uma vitória para Dallas contra um de seus rivais diretos no Ocidente. E tudo isso com Luka Doncic na linha lateral devido a lesão.

O esloveno aproveitou cada jogada do ‘Tio Kyrie‘ e descreveu seu desempenho com um simples, mas revelador: “Incrível”, quando questionado sobre seu novo companheiro de equipe. Doncic viu em primeira mão o que Irving pode fazer se ele se concentrar no basquete e, como Mavs fãs, está esfregando as mãos.

assim é Mavs treinador Jason Kidd: “Ele é bom assim, como vimos hoje. Ele faz as coisas parecerem fáceis. Ele trabalha em seu ofício. Ele é um profissional, pronto para qualquer desafio.”

criança agora tem em mãos não uma, mas duas Ferraris para pilotar e concretizar. Misturá-los na quadra e no vestiário será a chave para o Mavs‘ sucesso ou não.

“Será um grande desafio para Lucas para provar que pode jogar e se apresentar ao lado de outra estrela”, criança disse.

Mavs proprietário marco cubano também parece entusiasmado com sua aposta arriscada em apenas um jogo: “Ele é um jogador do Hall of Fame, ele é um superastro, por que não arriscar em alguém assim?

Contra o Clipperso Mavs‘ o ataque floresceu depois de alguns jogos murchados pela ausência de seu melhor jogador. Sem Doncic, a equipe navegava sem rumo. Agora há outro capitão para comandar o navio. Pelo menos enquanto as águas estiverem calmas.

“Esse é um time que gosta de jogar basquete. Nem sempre tenho que ter a bola, posso jogar sem ela, não temos que forçar nenhuma situação, temos que fazer o basquete fluir”, disse Irving que parece ter caído de pé em Dallas, por enquanto…