Damar Hamlin diz que vai ‘mudar o mundo’ com doações em dinheiro

Lembre-se, mais de 240.000 contribuidores mostraram o amor pela segurança do Buffalo Bills na forma de dólares americanos, doando mais de $ 9 milhões para seu Chasing M’s Foundation após o terrível incidente durante o jogo do Bengals em 1º de janeiro. 2.

O objetivo inicial da arrecadação de fundos, originalmente uma campanha de brinquedos de férias, era de apenas $ 2.500… então, quando conversamos com Hamlin no restaurante Etta em Phoenix na sexta-feira, tivemos que perguntar o que ele planejava fazer com todo o dinheiro.