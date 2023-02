Damar Hamlin e as joias de luxo que recebeu de presente da Rafaello and Co.

Damar Hamlin continua recebendo elogios por tudo o que aconteceu com ele e pelo que conquistou desde que sofreu um duro golpe que quase lhe custou a vida. Totalmente recuperado, agora o Buffalo Bills jogador recebeu um pingente de ouro e diamante como presente.

Foi no dia 2 de janeiro no jogo contra o Cincinnati Bengals que Hamlin sofreu o duro golpe que quase lhe custou a vida. Após sofrer um ataque cardíaco foi levado a um hospital, onde se recuperou satisfatoriamente. Muito apoio veio de muitos lados e elogios ao jogador, e eles ainda estão chegando.

Damar Hamlin agradece em vídeo emocionadoLAPRESSE

Qual foi o presente que Damar Hamlin recebeu?

O tight end dos Bills recebeu um pingente com o formato do número 3, o mesmo que ele usa em sua camisa da NFL, que traz diamantes incrustados e um coração vermelho. Hamlin foi para Gabriel Jacobs’ Rafaello and Co. joalheria em Midtown Manhattan e saiu com as luxuosas joias de ouro branco de 14 quilates com 3 quilates de diamantes.

De acordo com TMZ, o jogador saiu da loja muito feliz e sua reação mostrou isso. Como agradecimento, ele autografou uma camisa do Bills e a deu ao designer de joias, que há algumas semanas havia feito um grande gesto para toda a equipe do Buffalo após o incidente de Hamlin.

Hamlin, do Bills, respirando sozinho, junta-se à equipe por vídeo

Hamlin recebeu presentes e elogios após seu incidente

O joalheiro Gabriel Jacobs presenteou a equipe e a família de Damar com 80 pingentes. Cada pingente, 14 quilates e 2,5 polegadas, tem uma citação popular de Hamlin no verso. “Se você tiver a chance de mostrar um pouco de amor hoje, faça! Não vai custar nada.”

Após o colapso de Hamlin, a NFL está preocupada e nos últimos dias exibiu seus protocolos de saúde e segurança no estádio onde Super Bowl LVII foi disputado e vencido pelo Kansas City Chiefs.