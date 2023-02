Damar Hamlin faz tatuagem na mão de astronauta para simbolizar a jornada de cura

Damar Hamlin O incrível caminho para a recuperação agora inclui uma nova tinta … TMZ Sports descobriu que o defesa do Bills acabou de fazer uma tatuagem na mão com tema espacial para lembrá-lo da jornada de cura em que está atualmente.

Artista de golpe de Hamlin Andrés Ortega fora em Tinta Onder no Arizona apenas alguns dias antes do Super Bowl para terminar a peça … e ficou incrível.

Ele cobre toda a parte de trás de sua mão esquerda e pulso – e apresenta um astronauta fazendo uma pose de ioga no meio da Via Láctea.

O jogador de 24 anos ficou claramente feliz com os resultados – ele deu alguns autógrafos para Ortega depois … e depois exibiu a arte durante todo o fim de semana durante as festividades do fim de semana do Super Bowl em Glendale.