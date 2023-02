Damar Hamlin ‘indo muito bem’ na recuperação, na esperança de jogar futebol novamente

Damar Hamlin diz que está fisicamente “muito bem” em sua recuperação de sua parada cardíaca no mês passado … revelando que espera um dia voltar ao campo.

A segurança de Buffalo Bills se abriu sobre como tem sido a vida desde sua morte em 1º de janeiro. 2 emergência médica durante uma entrevista “GMA” com Michael Strahan … e ele disse que não houve muitos – se houver – problemas físicos persistentes.

Hamlin, no entanto, disse a Strahan que mentalmente tem sido difícil … dizendo que ainda está processando tudo e todo o “trauma que vem de lidar com uma situação como essa”.

Hamlin disse que conversou com os médicos sobre a possibilidade de ser liberado para um jogo da NFL no futuro – mas revelou: “Eles não podem realmente dizer porque é como – depende de mim, eu acho, ou é um longo caminho. Eles só estão preocupados em tentar me fazer voltar ao normal o máximo que puderem.