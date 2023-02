Damar Hamlin não vai discutir a causa de seu ataque cardíaco, seu silêncio desperta suspeitas

TO mundo prendeu a respiração quando O safety de futebol americano Damar Hamlin, do Buffalo Bills, sofreu um ataque cardíaco em campo durante um jogo contra o Cincinati Bengals duas semanas atrás. Houve um silêncio desconfortável no estádio enquanto os médicos trabalhavam para salvar a vida do jogador e escoltá-lo ao hospital. Felizmente, Hamlin foi ressuscitado com sucesso graças ao rápido trabalho da equipe médica.

Na terça-feira, Damar fez sua primeira entrevista desde o incidente com o ex-jogador da NFL que se tornou apresentador do Good Morning America, Michael Strahan. Como era de se esperar, Strahan foi direto ao assunto, e perguntou ao jogador sobre as causas do inesperado infarto.

“Você tem vinte e quatro anos, está no auge da condição física… Como os médicos descreveram o que aconteceu com você?” perguntou o anfitrião. Depois de uma pausa prolongada e desconfortável, Hamlin respondeu: “Hum, isso é algo que eu quero ficar longe.”

Apesar de Hamlin deixar claro que não queria discutir o assunto, Strahan insistiu, ainda que sutilmente. Ele deu a entender que talvez uma condição médica previamente desconhecida pode ter contribuído para o ataque cardíaco.

“Honestamente, não”, respondeu Hamlin. “Sempre fui um ser humano saudável, jovem, em forma e enérgico, então é algo que ainda estamos processando e ainda estou conversando com meus médicos para ver o que estava acontecendo”.

Teorias sobre o que causou isso



O silêncio constrangedor de Damar provocou uma toda uma gama de teorias e muita suspeita e ceticismo nas redes sociais. O Twitter foi inundado com opiniões sobre por que a estrela da NFL não queria revelar qual era a verdadeira causa. A seguir estão algumas das hipóteses que ganharam mais força:

“Silencie o dinheiro falando”

“Pago por empresas farmacêuticas para ficar quieto”

“Mais do que isso é algo que fui pago para não discutir!!”

“Ele obviamente tem uma cláusula contratual?”

“Resposta simples, a injeção letal chamada vacina C-19”

“Commotio Cordis. Não tem nada a ver com vacinas neste caso.”

Muitas pessoas ficaram frustradas com o falta de diálogo do jogador e seus médicos. Com o aumento deste tipo de incidentes observado nos últimos anos, o sentimento geral é de que deveria haver mais transparência mostrada em nome da NFL e profissionais médicos para que os jogadores estejam mais conscientes dos riscos potenciais de participar do esporte.