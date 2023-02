Damar Hamlin traz lágrimas aos olhos de todos no momento mais bonito da história do NFL Honors

Ts momentos mais emocionantes durante a cerimônia do NFL Honors foi quando o incidente envolvendo Damar Hamlino Buffalo Bills segurança que poderia ter perdido a vida no meio do campo no jogo contra o Cincinnati Bengals foi chamado de volta.

Jim Kelly, uma das grandes lendas dos Bills, homenageou a equipe médica do time, cuja reação imediata foi fundamental para salvar a vida de Hamlin. Todos no evento se levantaram em lágrimas para aplaudir de pé o segurança que se juntou aos heróis anônimos que mantiveram o jovem de 24 anos entre nós.

Homenagem a quem salvou a vida de Damar Hamlin

Isso não parou por aí, pois o próprio Hamlin fez outra aparição pública e o fez se mostrando intelectual e fisicamente intacto, enquanto dedicava um discurso de agradecimento a todos aqueles que são os heróis anônimos para os quais foi previsto durante esta semana que ele retomar sua carreira profissional.

Hamlin teve que ser ressuscitado em campo durante uma futebol de segunda à noite jogo entre o Bills e o Bengals quando sofreu um ataque cardíaco após um impacto com o receptor do Cincinnati Tee Higgins.

Depois de ser ressuscitado na linha lateral para um silêncio de partir o coração em Estádio Paycorele foi levado de ambulância para o Hospital da Universidade de Cincinnati onde, após cuidados extraordinários, ele acordou alguns dias depois e mais tarde mudou-se para sua casa em Buffalo.