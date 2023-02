Dame Time em pleno vigor: 71 pontos históricos – 13 noite de três para Damian Lillard

Ehá exatamente uma semana, Damian Lillard acertou a cesta de três pontos da vitória do Team Giannis no jogo All-Star da NBA de 2023 contra o Team LeBron em Salt Lake City, Utah. Neste domingo, o armador estrela do Portland Trail Blazers alcançou um feito ainda mais memorável durante sua vitória por 131-114 sobre o Foguete Houstons.

Lillard superou sua capacidade pessoal e recorde da franquia Blazers e empatou o maior total de pontos em um jogo nesta temporada marcando 71 pontos em um jogo em que ele estava a apenas uma cesta de três pontos de empatar o recorde da NBA de mais três pontos em um único jogo.

A perspectiva da noite mágica de Damian Lillard

Os 71 pontos são o oitavo maior total de pontos em um jogo na história da NBA, igualando o que Donovan Mitchell do Cleveland Cavaliers alcançado em 2 de janeiro em um jogo contra o Chicago Bulls. Além de Lillard e Mitchell, David Robinson e Elgin Baylor também marcaram 71 pontos e só são superados por Wilt Chamberlain (100, 78, 73, 73, 72), Kobe Bryant (81) e David Thompson (73).

O recorde pessoal e da franquia anterior de Lillard era de 61 pontos, que ele conquistou duas vezes em 20 de janeiro e 11 de agosto de 2020, em jogos contra o Golden State Warriors e Dallas Mavericksrespectivamente.

Damian Lillard a três pontos de empatar Klay Thompson

Este é o décimo jogo de Lillard com pelo menos 50 pontos, e agora ele detém os seis recordes de pontuação na história do Blazers e 10 dos 13 primeiros. Além disso, aos 32 anos, ele é o jogador mais velho na história da NBA a marcar pelo menos 70 pontos em um jogo.

Neste jogo, a sexta escolha geral no Draft da NBA de 2012 por Portland de Weber State, marcou seus 71 pontos com 13 três pontos, um a menos que Klay Thompson‘s 14 com o Golden State Warriors em 29 de outubro de 2018 e a mesma quantia (13) que Zach LaVine‘s em 23 de novembro de 2019, com o Chicago Bulls.