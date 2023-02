Dana White: Doo Hoo Choi ‘foi roubado naquela ligação ridícula’ no UFC Vegas 68

Doo Hoo Choi teria vencido sua luta com Kyle Nelson no UFC Vegas 68 se não fosse por uma dedução de pontos que recebeu por uma cabeçada ilegal.

No entanto, o presidente do UFC, Dana White, não concordou com o empate majoritário resultante, então ele decidiu resolver o problema com as próprias mãos após uma decisão que sentiu “absolutamente não” justificada.

“Achei uma loucura e custou a luta para ele”, disse White aos repórteres após o evento de sábado no UFC APEX em Las Vegas. “Eu paguei a ele o dinheiro da vitória. Ele venceu aquela luta, então eu paguei a ele.

A luta Choi vs. Nelson foi uma luta difícil para frente e para trás, com os dois lutadores acertando tiros pesados ​​​​no início. Choi pareceu resistir melhor à tempestade e avançou em ritmo de trabalho e volume.

De acordo com os scorecards oficiais divulgados pelo UFC, os juízes concordaram que Choi venceu os dois últimos rounds da luta por 10-9. Mas por causa da dedução de pontos na terceira rodada, a contagem final foi de 29-27, 28-28 e 28-28, resultando em empate majoritário.

O árbitro Chris Tognoni parou a luta no quadro final quando Choi ocupou a primeira posição na guarda de Nelson e pareceu bater de frente com Nelson. Um oficial de replay foi utilizado e Tognoni logo depois deduziu um ponto do placar de Choi.

White é conhecido por desconsiderar os resultados oficiais nos casos em que tem fortes sentimentos. Mas ele não sentiu necessidade de voltar atrás na luta dos penas.

“Foi uma luta dura, mas na minha opinião, Choi venceu a luta, e às vezes a arbitragem ou o julgamento não é perfeito”, disse ele. “Então, às vezes, faço o que posso, faço as coisas com minhas próprias mãos. Eu senti como se aquele garoto tivesse sido roubado naquela ligação ridícula.

Depois disso, Choi e Nelson pareciam estar de bom humor, apesar do resultado. O resultado negou a Choi a satisfação de quebrar uma derrapagem de três lutas, no entanto, enquanto Nelson evitou a terceira derrota consecutiva.